Жители екатеринбургского микрорайона Светлого пожаловались на незнакомца, который, по их словам, следит за одной из девушек и пристает к ней. В истории уже разбирается полиция.
«[Он] выслеживал мою соседку. Как только она остается одна, он приходит и долбится [в дверь]», — пишет telegram-канал «Злой Екатеринбург», ссылаясь на читательницу.
Подозрительного мужчину уже несколько раз выгоняли из многоэтажки. «Первый раз его отогнала другая соседка, во второй раз — сосед. Думали, это его остановит, но он пришел уже в третий раз. <…> Не знаем, что делать с ним, он потенциально опасный человек», — добавила обеспокоенная женщина.
Полицейские уже начали проверку. «Сообщение о возможных противоправных действиях неизвестного поступило 13-й ОП Чкаловского района. Сотрудники территориального отдела проверяют поступившую информацию. Личность гражданина, а также обстоятельства происшествия устанавливаются. В ходе проверки полиция примет меры реагирования в рамках действующего законодательства» — сообщили в пресс-группе УМВД Екатеринбурга.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!