Екатеринбуржцы пожаловались на парня, который следит за девушкой. Фото

09 мая 2024 в 12:56 Размер текста - 17 +

Неизвестный мужчина приходит в многоэтажку в микрорайоне Светлый (архивное фото) Фото: Денис Моргунов © URA.RU Жители екатеринбургского микрорайона Светлого пожаловались на незнакомца, который, по их словам, следит за одной из девушек и пристает к ней. В истории уже разбирается полиция. «[Он] выслеживал мою соседку. Как только она остается одна, он приходит и долбится [в дверь]», — пишет telegram-канал «Злой Екатеринбург», ссылаясь на читательницу. Подозрительного мужчину уже несколько раз выгоняли из многоэтажки. «Первый раз его отогнала другая соседка, во второй раз — сосед. Думали, это его остановит, но он пришел уже в третий раз. <…> Не знаем, что делать с ним, он потенциально опасный человек», — добавила обеспокоенная женщина. Полицейские уже начали проверку. «Сообщение о возможных противоправных действиях неизвестного поступило 13-й ОП Чкаловского района. Сотрудники территориального отдела проверяют поступившую информацию. Личность гражданина, а также обстоятельства происшествия устанавливаются. В ходе проверки полиция примет меры реагирования в рамках действующего законодательства» — сообщили в пресс-группе УМВД Екатеринбурга. Так выглядит незнакомец telehram-канал «Злой Екатеринбург» Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жители екатеринбургского микрорайона Светлого пожаловались на незнакомца, который, по их словам, следит за одной из девушек и пристает к ней. В истории уже разбирается полиция. «[Он] выслеживал мою соседку. Как только она остается одна, он приходит и долбится [в дверь]», — пишет telegram-канал «Злой Екатеринбург», ссылаясь на читательницу. Подозрительного мужчину уже несколько раз выгоняли из многоэтажки. «Первый раз его отогнала другая соседка, во второй раз — сосед. Думали, это его остановит, но он пришел уже в третий раз. <…> Не знаем, что делать с ним, он потенциально опасный человек», — добавила обеспокоенная женщина. Полицейские уже начали проверку. «Сообщение о возможных противоправных действиях неизвестного поступило 13-й ОП Чкаловского района. Сотрудники территориального отдела проверяют поступившую информацию. Личность гражданина, а также обстоятельства происшествия устанавливаются. В ходе проверки полиция примет меры реагирования в рамках действующего законодательства» — сообщили в пресс-группе УМВД Екатеринбурга.