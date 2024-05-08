08 мая 2024

Екатеринбуржцы пожаловались на парня, который следит за девушкой. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Мрачный город. Тюмень , розыск, преступник, мужчина, силуэт
Неизвестный мужчина приходит в многоэтажку в микрорайоне Светлый (архивное фото) Фото:

Жители екатеринбургского микрорайона Светлого пожаловались на незнакомца, который, по их словам, следит за одной из девушек и пристает к ней. В истории уже разбирается полиция.

«[Он] выслеживал мою соседку. Как только она остается одна, он приходит и долбится [в дверь]», — пишет telegram-канал «Злой Екатеринбург», ссылаясь на читательницу.

Подозрительного мужчину уже несколько раз выгоняли из многоэтажки. «Первый раз его отогнала другая соседка, во второй раз — сосед. Думали, это его остановит, но он пришел уже в третий раз. <…> Не знаем, что делать с ним, он потенциально опасный человек», — добавила обеспокоенная женщина.

Полицейские уже начали проверку. «Сообщение о возможных противоправных действиях неизвестного поступило 13-й ОП Чкаловского района. Сотрудники территориального отдела проверяют поступившую информацию. Личность гражданина, а также обстоятельства происшествия устанавливаются. В ходе проверки полиция примет меры реагирования в рамках действующего законодательства» — сообщили в пресс-группе УМВД Екатеринбурга.

Так выглядит незнакомец
Так выглядит незнакомец
Фото:

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Жители екатеринбургского микрорайона Светлого пожаловались на незнакомца, который, по их словам, следит за одной из девушек и пристает к ней. В истории уже разбирается полиция. «[Он] выслеживал мою соседку. Как только она остается одна, он приходит и долбится [в дверь]», — пишет telegram-канал «Злой Екатеринбург», ссылаясь на читательницу. Подозрительного мужчину уже несколько раз выгоняли из многоэтажки. «Первый раз его отогнала другая соседка, во второй раз — сосед. Думали, это его остановит, но он пришел уже в третий раз. <…> Не знаем, что делать с ним, он потенциально опасный человек», — добавила обеспокоенная женщина. Полицейские уже начали проверку. «Сообщение о возможных противоправных действиях неизвестного поступило 13-й ОП Чкаловского района. Сотрудники территориального отдела проверяют поступившую информацию. Личность гражданина, а также обстоятельства происшествия устанавливаются. В ходе проверки полиция примет меры реагирования в рамках действующего законодательства» — сообщили в пресс-группе УМВД Екатеринбурга.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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