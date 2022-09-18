KFC в ХМАО меняет рецептуру из-за санкций

19 сентября 2022 в 15:08 Размер текста - 17 +

Теперь вместо фирменных хашбраунов в еду кладут обычную картошку Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Рестораны KFC в ХМАО меняют рецептуру фирменной еды из-за дефицита ингредиентов, который образовался на фоне санкций. Об этом URA.RU рассказал один из клиентов, а также подтвердили представители самой сети фастфуда. «Впервые за долгое время купил боксмастер в KFC в нижневартовском „Грин парке“. Сильно удивился, когда вместо фирменного хашбрауна (картофельный драник — прим. URA.RU) внутри обнаружил обычные картофельные дольки. Они еще сильно размякли — на вкус это как-будто бабушкино пюре», — рассказал корреспонденту URA.RU один из покупателей. В разговоре с корреспондентом агентства представители ресторана подтвердили, что фирменный рецепт блюда действительно пришлось изменить из-за отсутствия поставок. Однако действует нововведение не первый месяц. «Кладется не всякая картошка, а картофель по-деревенски. В данный момент нет поставок [хашбрауна]. В остальном плане ничего не меняется», — прокомментировал корреспонденту агентства замдиректора ресторана KFC в торговом центре «Грин парк» в Нижневартовске Геннадий Тарасенко. URA.RU также направило запрос в компанию с просьбой прокомментировать ситуацию. Ранее URA.RU рассказывало, что часть ресторанов KFC в ХМАО приостановила свою деятельность. Компания Yum! Brands сделала это на фоне санкционного давления. Многие западные бренды ввели санкции в отношении РФ после начала спецоперации на территории Украины. Президент Владимир Путин заявлял, что ее цель — завершить восьмилетние боевые действия Украины против ЛНР и ДНР. При этом, по словам главы государства, санкции наносят больше вреда тем странам, которые их вводят. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Рестораны KFC в ХМАО меняют рецептуру фирменной еды из-за дефицита ингредиентов, который образовался на фоне санкций. Об этом URA.RU рассказал один из клиентов, а также подтвердили представители самой сети фастфуда. «Впервые за долгое время купил боксмастер в KFC в нижневартовском „Грин парке“. Сильно удивился, когда вместо фирменного хашбрауна (картофельный драник — прим. URA.RU) внутри обнаружил обычные картофельные дольки. Они еще сильно размякли — на вкус это как-будто бабушкино пюре», — рассказал корреспонденту URA.RU один из покупателей. В разговоре с корреспондентом агентства представители ресторана подтвердили, что фирменный рецепт блюда действительно пришлось изменить из-за отсутствия поставок. Однако действует нововведение не первый месяц. «Кладется не всякая картошка, а картофель по-деревенски. В данный момент нет поставок [хашбрауна]. В остальном плане ничего не меняется», — прокомментировал корреспонденту агентства замдиректора ресторана KFC в торговом центре «Грин парк» в Нижневартовске Геннадий Тарасенко. URA.RU также направило запрос в компанию с просьбой прокомментировать ситуацию. Ранее URA.RU рассказывало, что часть ресторанов KFC в ХМАО приостановила свою деятельность. Компания Yum! Brands сделала это на фоне санкционного давления. Многие западные бренды ввели санкции в отношении РФ после начала спецоперации на территории Украины. Президент Владимир Путин заявлял, что ее цель — завершить восьмилетние боевые действия Украины против ЛНР и ДНР. При этом, по словам главы государства, санкции наносят больше вреда тем странам, которые их вводят.