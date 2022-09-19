Участник спецоперации на Украине: ВСУ готовятся к новому наступлению

Вооруженные силы Украины готовятся к попытке наступления на угледарском направлении. Об этом корреспонденту URA.RU Евгению Линину рассказал участник спецоперации, механик бронемашины с позывным «Пуля».
«В данной ситуации обострения идут с каждым днем. Возможно, что в этом направлении ожидаются активности в ближайшее время», — заявил механик «Пуля» в разговоре с агентством.
На угледарском направлении ВСУ сосредоточили порядка 100 единиц бронетехники и 10 тысяч человек личного состава. На этом направлении ситуация ежедневно обостряется, однако «противника ждет очень много сюрпризов», рассказал журналисту экипаж бронемашины.
Ранее бойцы морской пехоты Тихоокеанского флота перехватили украинских диверсантов в районе Угледара. В результате Украина понесла на данном направлении значительные потери.
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Вооруженные силы Украины готовятся к попытке наступления на угледарском направлении. Об этом корреспонденту URA.RU Евгению Линину рассказал участник спецоперации, механик бронемашины с позывным «Пуля». «В данной ситуации обострения идут с каждым днем. Возможно, что в этом направлении ожидаются активности в ближайшее время», — заявил механик «Пуля» в разговоре с агентством. На угледарском направлении ВСУ сосредоточили порядка 100 единиц бронетехники и 10 тысяч человек личного состава. На этом направлении ситуация ежедневно обостряется, однако «противника ждет очень много сюрпризов», рассказал журналисту экипаж бронемашины. Ранее бойцы морской пехоты Тихоокеанского флота перехватили украинских диверсантов в районе Угледара. В результате Украина понесла на данном направлении значительные потери.