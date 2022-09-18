За смертельное ДТП в колонию отправился не водитель, а механик

19 сентября 2022 в 18:59 Размер текста - 17 +

Прицеп оторвался от тягача и выехал на встречную полосу Фото: Игорь_Меркулов © URA.RU Мастера гаража пермского транспортного предприятия признали виновным в смертельном ДТП. За то, что он выпустил в рейс неисправный грузовик, мужчина два года проведет в колонии-поселении. Как рассказали в прокуратуре Пермского края, еще в феврале 2021 года у грузовика «КАМАЗ» на трассе в Уинском районе отцепился прицеп. Выкатившись на встречную полосу, он столкнулся с автомобилем «УАЗ». В аварии погибли водитель и один из пассажиров легкового автомобиля, другие получили тяжелые травмы. «Причиной трагедии стал выпуск на маршрут подсудимым неисправной специальной техники. Мужчина, занимая должность мастера в одной транспортной организации, будучи ответственным за подготовку и выпуск на линию спецавтомашин, халатно отнесся к исполнению своих должностных обязанностей. Вследствие чего, в ходе движения тягово-сцепное устройство разрушилось, произошла расцепка тягача от прицепа и выезд тяжелой техники на полосу встречного движения», — поясняется на сайте прокуратуры. Суд признал 51-летнего мастера гаража виновным по ч. 3 ст. 266 УК РФ (недоброкачественный ремонт транспортных средств и выпуск их в эксплуатацию с техническими неисправностями, повлекшие по неосторожности смерть двух лиц). Ему назначили наказание в виде двух лет лишения свободы в колонии-поселении.

Мастера гаража пермского транспортного предприятия признали виновным в смертельном ДТП. За то, что он выпустил в рейс неисправный грузовик, мужчина два года проведет в колонии-поселении. Как рассказали в прокуратуре Пермского края, еще в феврале 2021 года у грузовика «КАМАЗ» на трассе в Уинском районе отцепился прицеп. Выкатившись на встречную полосу, он столкнулся с автомобилем «УАЗ». В аварии погибли водитель и один из пассажиров легкового автомобиля, другие получили тяжелые травмы. «Причиной трагедии стал выпуск на маршрут подсудимым неисправной специальной техники. Мужчина, занимая должность мастера в одной транспортной организации, будучи ответственным за подготовку и выпуск на линию спецавтомашин, халатно отнесся к исполнению своих должностных обязанностей. Вследствие чего, в ходе движения тягово-сцепное устройство разрушилось, произошла расцепка тягача от прицепа и выезд тяжелой техники на полосу встречного движения», — поясняется на сайте прокуратуры. Суд признал 51-летнего мастера гаража виновным по ч. 3 ст. 266 УК РФ (недоброкачественный ремонт транспортных средств и выпуск их в эксплуатацию с техническими неисправностями, повлекшие по неосторожности смерть двух лиц). Ему назначили наказание в виде двух лет лишения свободы в колонии-поселении.