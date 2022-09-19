Россиянам начислят более 30 соцвыплат на карту «Мир»

20 сентября 2022 в 03:56 Размер текста - 17 +

Более 30 соцвыплат для россиян будут начисляться на карты «Мир» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU С 1 ноября 2022 года россиянам перечислят порядка 30 региональных социальных выплат на карту платежной системы «Мир». Такая информация содержится в бюллетени Национальной системы платежных карт (НСПК). С 1 ноября российские банки, выпускающие карты «Мир», обяжут обеспечить готовность к обработке кодов выплат по примерно 30 мерам соцподдержки, следует из бюллетеня НСПК, передают «Известия». В документе уточняется, что речь идет о пособиях для людей, ухаживающих за инвалидами, стипендиях сиротам, компенсациях на аренду жилья, расходах на ЖКХ и взносах на капремонт, компенсациях на газификацию и ежемесячных выплатах на первого и второго ребенка. В пресс-службе Центробанка РФ отметили, что преимущество такого способа начисления социальных выплат заключается в сокращении перечня реквизитов, необходимых для получения поддержки. «А также более быстрое зачисление денежных средств по сравнению с традиционным способом», — добавили там. Ранее сообщалось, что Россия активно обсуждает возможности использования карт «Мир» на территории стран Ближнего Востока. Ранее пять турецких банков начали работу с российской платежной системой (ПС) «Мир». Сейчас карты этой платежной системы принимаются в 10 странах мира. Евросоюз отключил Сбербанк, Россельхозбанк и Московский кредитный банк (МКБ) от межбанковской системы SWIFT после начала спецоперации РФ на Украине.

С 1 ноября 2022 года россиянам перечислят порядка 30 региональных социальных выплат на карту платежной системы «Мир». Такая информация содержится в бюллетени Национальной системы платежных карт (НСПК). С 1 ноября российские банки, выпускающие карты «Мир», обяжут обеспечить готовность к обработке кодов выплат по примерно 30 мерам соцподдержки, следует из бюллетеня НСПК, передают «Известия». В документе уточняется, что речь идет о пособиях для людей, ухаживающих за инвалидами, стипендиях сиротам, компенсациях на аренду жилья, расходах на ЖКХ и взносах на капремонт, компенсациях на газификацию и ежемесячных выплатах на первого и второго ребенка. В пресс-службе Центробанка РФ отметили, что преимущество такого способа начисления социальных выплат заключается в сокращении перечня реквизитов, необходимых для получения поддержки. «А также более быстрое зачисление денежных средств по сравнению с традиционным способом», — добавили там. Ранее сообщалось, что Россия активно обсуждает возможности использования карт «Мир» на территории стран Ближнего Востока. Ранее пять турецких банков начали работу с российской платежной системой (ПС) «Мир». Сейчас карты этой платежной системы принимаются в 10 странах мира. Евросоюз отключил Сбербанк, Россельхозбанк и Московский кредитный банк (МКБ) от межбанковской системы SWIFT после начала спецоперации РФ на Украине.