19 сентября 2022

Россиянам начислят более 30 соцвыплат на карту «Мир»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Единая социальная карта. Екатеринбург, банковская карта, платежная система мир, единая социальная карта
Более 30 соцвыплат для россиян будут начисляться на карты «Мир» Фото:

С 1 ноября 2022 года россиянам перечислят порядка 30 региональных социальных выплат на карту платежной системы «Мир». Такая информация содержится в бюллетени Национальной системы платежных карт (НСПК).

С 1 ноября российские банки, выпускающие карты «Мир», обяжут обеспечить готовность к обработке кодов выплат по примерно 30 мерам соцподдержки, следует из бюллетеня НСПК, передают «Известия». В документе уточняется, что речь идет о пособиях для людей, ухаживающих за инвалидами, стипендиях сиротам, компенсациях на аренду жилья, расходах на ЖКХ и взносах на капремонт, компенсациях на газификацию и ежемесячных выплатах на первого и второго ребенка.

В пресс-службе Центробанка РФ отметили, что преимущество такого способа начисления социальных выплат заключается в сокращении перечня реквизитов, необходимых для получения поддержки. «А также более быстрое зачисление денежных средств по сравнению с традиционным способом», — добавили там.

Ранее сообщалось, что Россия активно обсуждает возможности использования карт «Мир» на территории стран Ближнего Востока. Ранее пять турецких банков начали работу с российской платежной системой (ПС) «Мир». Сейчас карты этой платежной системы принимаются в 10 странах мира. Евросоюз отключил Сбербанк, Россельхозбанк и Московский кредитный банк (МКБ) от межбанковской системы SWIFT после начала спецоперации РФ на Украине.

Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы: @uranews

С 1 ноября 2022 года россиянам перечислят порядка 30 региональных социальных выплат на карту платежной системы «Мир». Такая информация содержится в бюллетени Национальной системы платежных карт (НСПК). С 1 ноября российские банки, выпускающие карты «Мир», обяжут обеспечить готовность к обработке кодов выплат по примерно 30 мерам соцподдержки, следует из бюллетеня НСПК, передают «Известия». В документе уточняется, что речь идет о пособиях для людей, ухаживающих за инвалидами, стипендиях сиротам, компенсациях на аренду жилья, расходах на ЖКХ и взносах на капремонт, компенсациях на газификацию и ежемесячных выплатах на первого и второго ребенка. В пресс-службе Центробанка РФ отметили, что преимущество такого способа начисления социальных выплат заключается в сокращении перечня реквизитов, необходимых для получения поддержки. «А также более быстрое зачисление денежных средств по сравнению с традиционным способом», — добавили там. Ранее сообщалось, что Россия активно обсуждает возможности использования карт «Мир» на территории стран Ближнего Востока. Ранее пять турецких банков начали работу с российской платежной системой (ПС) «Мир». Сейчас карты этой платежной системы принимаются в 10 странах мира. Евросоюз отключил Сбербанк, Россельхозбанк и Московский кредитный банк (МКБ) от межбанковской системы SWIFT после начала спецоперации РФ на Украине.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...