В Якутии будут судить сургутянина за участие в федеральной сети наркоторговцев

У злоумышленников изъято более 8 килограммов наркотиков Фото: Размик Закарян © URA.RU

В Республике Саха (Якутия) участникам федеральной сети наркоторговцев, в которую входил и житель Сургута, предъявлено обвинение в незаконной торговле наркотиками и организации преступного сообщества. Информация об этом появилась в официальном telegram-канале МВД России.

«Как выяснили оперативники, в группировку входили соучастники из Республики Саха (Якутия), Киргизской Республики, Ярославской области, а также из городов Волгограда и Сургута. Соблюдая меры конспирации, сообщники выполняли роли межрегиональных курьеров, оптовых и розничных наркосбытчиков. Они приобретали криминальный товар через несколько магазинов в теневом сегменте Интернета, при перевозке прятали его в игрушечные машинки и бытовую технику», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным полиции, за семь месяцев злоумышленники успели совершить 12 реализаций запрещенных веществ на территории России. Подозреваемых удалось задержать с поличным при очередной сделке. При расследовании уголовного дела сотрудниками полиции из незаконного оборота изъято более 8 килограммов наркотиков. В отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела за организацию преступного сообщества или участие в нем, а также за незаконную торговлю наркотиками.

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО силовики ликвидировали федеральную сеть наркоторговцев. Было задержано семь участников преступного сообщества. Полицейскими изъято свыше 4 килограммов наркотиков.