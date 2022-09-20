Власти ДНР хотят провести референдум с помощью онлайн-голосования

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Дистанционное электронное голосование. Москва, голосование онлайн, дэг, дистанционное электронное голосование
Для проведения референдума все готово, сообщили в ДНР Фото:
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Референдум о вхождении освобожденных территорий в состав России

В ДНР хотят предложить провести референдум в онлайн-формате. Об этом заявил председатель Общественной палаты ДНР Александр Кофман.

«Общественная палата выступит с инициативой проведения онлайн-голосования на референдуме для ряда территорий», — заявил Кофман. «Для проведения референдумов в Донбассе все готово, в том числе по линии ЦИК», — отметили в Мининформации ДНР.

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В ДНР хотят предложить провести референдум в онлайн-формате. Об этом заявил председатель Общественной палаты ДНР Александр Кофман. «Общественная палата выступит с инициативой проведения онлайн-голосования на референдуме для ряда территорий», — заявил Кофман. «Для проведения референдумов в Донбассе все готово, в том числе по линии ЦИК», — отметили в Мининформации ДНР.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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