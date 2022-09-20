Власти ДНР хотят провести референдум с помощью онлайн-голосования

Для проведения референдума все готово, сообщили в ДНР
новость из сюжетаРеферендум о вхождении освобожденных территорий в состав России
В ДНР хотят предложить провести референдум в онлайн-формате. Об этом заявил председатель Общественной палаты ДНР Александр Кофман.
«Общественная палата выступит с инициативой проведения онлайн-голосования на референдуме для ряда территорий», — заявил Кофман. «Для проведения референдумов в Донбассе все готово, в том числе по линии ЦИК», — отметили в Мининформации ДНР.
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