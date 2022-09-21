21 сентября 2022

В Пермь приедет автобус-музей

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XXII Открытые традиционные соревнования оленеводов на Кубок Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа. Надым, олени, тундра, арктика, гонки на оленьих упряжках, ямал
Дети узнают о жизни и традициях народа Севера Фото:

В Пермь приедет мультимедийный автобус-музей, который позволит гостям совершить путешествие в Арктику. Об этом сообщила администрация города.

«Пермь стала частью маршрута автобуса-музея, рассказывающего о традициях народов Севера и арктических научных экспедициях. Цель экспедиции — познакомить жителей России с географией, экологией, биоразнообразием и уязвимостью экосистемы Арктики», — сообщается на сайте мэрии.

В программе — создание арктического панно, мастер-класс в чуме и интересные фильмы про Арктику. В Перми автобус будет базироваться у ДК им. Калинина с 30 сентября по 2 октября.

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В Пермь приедет мультимедийный автобус-музей, который позволит гостям совершить путешествие в Арктику. Об этом сообщила администрация города. «Пермь стала частью маршрута автобуса-музея, рассказывающего о традициях народов Севера и арктических научных экспедициях. Цель экспедиции — познакомить жителей России с географией, экологией, биоразнообразием и уязвимостью экосистемы Арктики», — сообщается на сайте мэрии. В программе — создание арктического панно, мастер-класс в чуме и интересные фильмы про Арктику. В Перми автобус будет базироваться у ДК им. Калинина с 30 сентября по 2 октября.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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