В Пермь приедет автобус-музей

Дети узнают о жизни и традициях народа Севера
В Пермь приедет мультимедийный автобус-музей, который позволит гостям совершить путешествие в Арктику. Об этом сообщила администрация города.
«Пермь стала частью маршрута автобуса-музея, рассказывающего о традициях народов Севера и арктических научных экспедициях. Цель экспедиции — познакомить жителей России с географией, экологией, биоразнообразием и уязвимостью экосистемы Арктики», — сообщается на сайте мэрии.
В программе — создание арктического панно, мастер-класс в чуме и интересные фильмы про Арктику. В Перми автобус будет базироваться у ДК им. Калинина с 30 сентября по 2 октября.
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