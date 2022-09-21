В Пермь приедет автобус-музей

22 сентября 2022 в 12:08 Размер текста - 17 +

Дети узнают о жизни и традициях народа Севера Фото: Анна Майорова © URA.RU В Пермь приедет мультимедийный автобус-музей, который позволит гостям совершить путешествие в Арктику. Об этом сообщила администрация города. «Пермь стала частью маршрута автобуса-музея, рассказывающего о традициях народов Севера и арктических научных экспедициях. Цель экспедиции — познакомить жителей России с географией, экологией, биоразнообразием и уязвимостью экосистемы Арктики», — сообщается на сайте мэрии. В программе — создание арктического панно, мастер-класс в чуме и интересные фильмы про Арктику. В Перми автобус будет базироваться у ДК им. Калинина с 30 сентября по 2 октября.

В Пермь приедет мультимедийный автобус-музей, который позволит гостям совершить путешествие в Арктику. Об этом сообщила администрация города. «Пермь стала частью маршрута автобуса-музея, рассказывающего о традициях народов Севера и арктических научных экспедициях. Цель экспедиции — познакомить жителей России с географией, экологией, биоразнообразием и уязвимостью экосистемы Арктики», — сообщается на сайте мэрии. В программе — создание арктического панно, мастер-класс в чуме и интересные фильмы про Арктику. В Перми автобус будет базироваться у ДК им. Калинина с 30 сентября по 2 октября.