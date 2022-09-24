Киев выпустил 24 ракеты HIMARS по ЛНР в первый день референдума

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Референдум в Донецке. Донецк, референдум
Киев выпустил 24 ракеты HIMARS в первый день проведения референдума Фото:
новость из сюжета
Референдум о вхождении освобожденных территорий в состав России

Киев выпустил 24 ракеты HIMARS по ЛНР в первый день референдума. Об этом заявил посол Луганской народной республики (ЛНР) в России Родион Мирошник.

«В населенном пункте Стаханов повреждены помещения культурно-развлекательного центра „Ника“ в городском парке „Горняк“. В Рубежном повреждены два многоквартирных дома, а в Светово повреждено зернохранилище и два автомобиля», — написал он в своем telegram-канале.

Он уточнил, что сообщений о пострадавших жителях не поступало. В настоящий момент проводится работа по обеспечению безопасности.

С 23 по 27 сентября в Донбассе, а также в Херсонской и Запорожской областях проводятся референдумы. Жители освобожденных территории голосуют за присоединение к России. Жители Донбасса уверены, что референдум поможет успешному завершению спецоперации.

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Киев выпустил 24 ракеты HIMARS по ЛНР в первый день референдума. Об этом заявил посол Луганской народной республики (ЛНР) в России Родион Мирошник. «В населенном пункте Стаханов повреждены помещения культурно-развлекательного центра „Ника“ в городском парке „Горняк“. В Рубежном повреждены два многоквартирных дома, а в Светово повреждено зернохранилище и два автомобиля», — написал он в своем telegram-канале. Он уточнил, что сообщений о пострадавших жителях не поступало. В настоящий момент проводится работа по обеспечению безопасности. С 23 по 27 сентября в Донбассе, а также в Херсонской и Запорожской областях проводятся референдумы. Жители освобожденных территории голосуют за присоединение к России. Жители Донбасса уверены, что референдум поможет успешному завершению спецоперации.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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