Киев выпустил 24 ракеты HIMARS в первый день проведения референдума Фото: Таисия Воронцова © URA.RU

новость из сюжета Референдум о вхождении освобожденных территорий в состав России

Киев выпустил 24 ракеты HIMARS по ЛНР в первый день референдума. Об этом заявил посол Луганской народной республики (ЛНР) в России Родион Мирошник.

«В населенном пункте Стаханов повреждены помещения культурно-развлекательного центра „Ника“ в городском парке „Горняк“. В Рубежном повреждены два многоквартирных дома, а в Светово повреждено зернохранилище и два автомобиля», — написал он в своем telegram-канале.

Он уточнил, что сообщений о пострадавших жителях не поступало. В настоящий момент проводится работа по обеспечению безопасности.

С 23 по 27 сентября в Донбассе, а также в Херсонской и Запорожской областях проводятся референдумы. Жители освобожденных территории голосуют за присоединение к России. Жители Донбасса уверены, что референдум поможет успешному завершению спецоперации.