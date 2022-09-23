Переехавшая в Челябинск беженка из ДНР заявила, что ждала референдума с 2014 года. Видео

24 сентября 2022 в 17:57 Размер текста - 17 +

Беженка из ДНР рассчитывает, что после присоединения к России ее родной город восстановят Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Референдум о вхождении освобожденных территорий в состав России Беженка из города Красный Лиман Донецкой народной республик Людмила Склярова, которая проголосовала на референдуме в Челябинске, рассказала URA.RU, что ждала этого с 2014 года. Она считает, что после присоединения к России город будет восстановлен. «К референдуму относимся положительно. Мы его очень ждали еще с 2014 года. Думаю, что после присоединения придет мир, этого очень ждали все жители ДНР», — сообщила она. Женщина рассказала, что уехала из Красного Лимана в апреле, поскольку там стало небезопасно. «Украина просто не оставляла в покое нас всех. Войска, бомбежки, в итоге разбитый дом, все разбито. Нет дома, нет машины, нет квартиры» — пояснила она. Она рассчитывает, что после присоединения к России ее родной город будет восстановлен. После того, как там станет безопасно, женщина намерена вернуться. В Челябинске, где проживает порядка 500 беженцев из освобожденных территорий, с 23 сентября проходят референдумы по вопросу присоединения к России ЛДНР, Херсонской и Запорожской областей. Избирательная комиссия Челябинской области оказывает содействие процессу в рамках своих полномочий.

Беженка из города Красный Лиман Донецкой народной республик Людмила Склярова, которая проголосовала на референдуме в Челябинске, рассказала URA.RU, что ждала этого с 2014 года. Она считает, что после присоединения к России город будет восстановлен. «К референдуму относимся положительно. Мы его очень ждали еще с 2014 года. Думаю, что после присоединения придет мир, этого очень ждали все жители ДНР», — сообщила она. Женщина рассказала, что уехала из Красного Лимана в апреле, поскольку там стало небезопасно. «Украина просто не оставляла в покое нас всех. Войска, бомбежки, в итоге разбитый дом, все разбито. Нет дома, нет машины, нет квартиры» — пояснила она. Она рассчитывает, что после присоединения к России ее родной город будет восстановлен. После того, как там станет безопасно, женщина намерена вернуться. В Челябинске, где проживает порядка 500 беженцев из освобожденных территорий, с 23 сентября проходят референдумы по вопросу присоединения к России ЛДНР, Херсонской и Запорожской областей. Избирательная комиссия Челябинской области оказывает содействие процессу в рамках своих полномочий.