Участница референдума в Екатеринбурге: жители ДНР и ЛНР молились о вхождении в состав РФ. Видео

26 сентября 2022 в 11:48 Размер текста - 17 +

С 23 по 27 сентября проходит референдум о вхождении ДНР, ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей в состав РФ (фото из архива) Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Референдум о вхождении освобожденных территорий в состав России Жители Луганской и Донецкой народных республик молились о том, чтобы войти в состав Российской Федерации. Об этом рассказала одна из участниц референдума в Екатеринбурге, беженка из Донбасса. «Я сейчас расплачусь! Я очень надеялась и верила, мы все молились, чтобы это поскорее случилось — чтобы наступил мир, и мы вернулись домой, в Россию с которой мы и были все это время. Это очень большой шаг для наших республик. Мы сильные, но очень маленькие. Без России мы не справимся, это даже не обсуждается», — поделилась девушка. Видеозапись ее обращения публикует telegram-канал Центра общественных наблюдений Свердловской области. Референдумы о вхождении в состав в РФ проходят на территории ЛНР, ДНР, а также в Запорожской и Херсонской областях 23—27 сентября. Также граждане ЛНР и ДНР могут проголосовать на участках в российских городах. Жители регионов хотят быть уверенными, что Россия защитит их от Украины. В ЦИК ЛНР заявили, что явка на референдуме составит не менее 80%.

Жители Луганской и Донецкой народных республик молились о том, чтобы войти в состав Российской Федерации. Об этом рассказала одна из участниц референдума в Екатеринбурге, беженка из Донбасса. «Я сейчас расплачусь! Я очень надеялась и верила, мы все молились, чтобы это поскорее случилось — чтобы наступил мир, и мы вернулись домой, в Россию с которой мы и были все это время. Это очень большой шаг для наших республик. Мы сильные, но очень маленькие. Без России мы не справимся, это даже не обсуждается», — поделилась девушка. Видеозапись ее обращения публикует telegram-канал Центра общественных наблюдений Свердловской области. Референдумы о вхождении в состав в РФ проходят на территории ЛНР, ДНР, а также в Запорожской и Херсонской областях 23—27 сентября. Также граждане ЛНР и ДНР могут проголосовать на участках в российских городах. Жители регионов хотят быть уверенными, что Россия защитит их от Украины. В ЦИК ЛНР заявили, что явка на референдуме составит не менее 80%.