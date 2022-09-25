В Челябинской области трое рецидивистов решили сжечь друга и устроили лесной пожар

В Карталинском районе (Челябинская область) троих ранее судимых местных жителей задержали по подозрению в убийстве товарища и поджоге леса. По данным следствия, пожар начался из-за того, что троица решила сжечь своего друга, рассказал источник URA.RU в правоохранительных органах.
«Днем 25 сентября в лесу в полутора километрах от поселка Степана Разина начался лесной пожар. Выехавшие на тушение пожарные обнаружили после ликвидации возгорания тело местного жителя со следами ожогов. Оказалось, что его избили и подожгли его друзья, все ранее судимые», — рассказал источник.
Известно, что изначально трое мужчин и женщина употребляли спиртное, затем между ними произошел конфликт. В ходе ссоры 41-летнего мужчину избили и вывезли в лес, где продолжили избиение, а затем облили бензином, подожгли и скрылись. По подозрению в совершении преступления задержаны двое 31-летних мужчин и 34-летняя женщина. Решается вопрос об их заключении под стражу.
В пресс-службу СУ СКР области направлен запрос. Комментарий будет опубликован после получения.
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