В Челябинской области трое рецидивистов решили сжечь друга и устроили лесной пожар

26 сентября 2022 в 11:47 Размер текста - 17 +

Пожар потушен, подозреваемых задержали Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Карталинском районе (Челябинская область) троих ранее судимых местных жителей задержали по подозрению в убийстве товарища и поджоге леса. По данным следствия, пожар начался из-за того, что троица решила сжечь своего друга, рассказал источник URA.RU в правоохранительных органах. «Днем 25 сентября в лесу в полутора километрах от поселка Степана Разина начался лесной пожар. Выехавшие на тушение пожарные обнаружили после ликвидации возгорания тело местного жителя со следами ожогов. Оказалось, что его избили и подожгли его друзья, все ранее судимые», — рассказал источник. Известно, что изначально трое мужчин и женщина употребляли спиртное, затем между ними произошел конфликт. В ходе ссоры 41-летнего мужчину избили и вывезли в лес, где продолжили избиение, а затем облили бензином, подожгли и скрылись. По подозрению в совершении преступления задержаны двое 31-летних мужчин и 34-летняя женщина. Решается вопрос об их заключении под стражу. В пресс-службу СУ СКР области направлен запрос. Комментарий будет опубликован после получения.

В Карталинском районе (Челябинская область) троих ранее судимых местных жителей задержали по подозрению в убийстве товарища и поджоге леса. По данным следствия, пожар начался из-за того, что троица решила сжечь своего друга, рассказал источник URA.RU в правоохранительных органах. «Днем 25 сентября в лесу в полутора километрах от поселка Степана Разина начался лесной пожар. Выехавшие на тушение пожарные обнаружили после ликвидации возгорания тело местного жителя со следами ожогов. Оказалось, что его избили и подожгли его друзья, все ранее судимые», — рассказал источник. Известно, что изначально трое мужчин и женщина употребляли спиртное, затем между ними произошел конфликт. В ходе ссоры 41-летнего мужчину избили и вывезли в лес, где продолжили избиение, а затем облили бензином, подожгли и скрылись. По подозрению в совершении преступления задержаны двое 31-летних мужчин и 34-летняя женщина. Решается вопрос об их заключении под стражу. В пресс-службу СУ СКР области направлен запрос. Комментарий будет опубликован после получения.