Гонщика ловили сотрудники полиции, ГИБДД и Росгвардии (фото из архива) Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В деревне Сергуловка (Свердловская область) сотрудники полиции из подразделений ГИБДД и Росгвардии поймали водителя, решившего посостязаться в скоростной езде с ними. За это его лишат водительских прав на 16 лет, рассказал корреспонденту URA.RU пресс-секретарь свердловского главка МВД полковник Валерий Горелых.

«На Среднем Урале сотрудники полиции из подразделения ГИБДД Сухого Лога задержали лихача, который не выполнил законное требование об остановке и попытался скрыться. В ходе длительного преследования нарушитель, подвергая реальной опасности себя и других участников дорожного движения, совершил 14 выездов на полосу встречного движения. За гонку с полицейскими будет лишен водительских прав на 16 лет», — рассказал полковник Горелых.

Задержанным оказался 31-летний водитель автомобиля Lada Vesta. Он решил поупражняться в скоростном передвижении по населенному пункту, проигнорировав команду инспектора ДПС. «В погоне за „шумахером“ были задействованы не только представители МВД, но и коллеги региональной Росгвардиии. Когда гонщика в одном из дворов, что называется, прижали, выяснилось, что им оказался местный житель», — дополнил Горелых.

Мужчина ранее уже привлекался к ответственности за нетрезвое вождение, не имея права управления транспортным средством (ч.3 ст. 12.8 КоАП РФ). Суд арестовал его на 15 суток. «Сейчас он ожидает решения суда еще по четырнадцати составленным в отношении его инспекторами ДПС протоколам за выезд на встречку. Лихачу грозит лишение права управления на срок до 16 лет по совокупности противоправных поступков», — отметил полковник Горелых.

Мужчину лишат водительских прав на 16 лет Фото: полковник Валерий Горелых