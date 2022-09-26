Депутат Госдумы: на полигоне, куда везут мобилизованных свердловчан, не хватает досок и печей

27 сентября 2022 в 11:25 Размер текста - 17 +

Свердловские солдаты нуждаются в комфортных условиях подготовки к спецоперации, уверен Максим Иванов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России В учебном центре в поселке Елань, куда отвозят мобилизованных для участия в спецоперации жителей Свердловской области, не хватает отопительных печей, тепловых пушек и досок для обустройства полевых лагерей. Помочь мобилизованным и обеспечить их необходимым вызвались местные бизнесмены. Об этом URA.RU рассказал депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов. «Когда ставят военный городок, палатки — под ними должна быть доска. Год назад мы поставили [в Елань] где-то 100 кубов. Сейчас людей будет там больше. Если будет больше палаток, понадобится больше буржуек, сейчас их не хватает. Тепловые пушки тоже нужно где-то ставить. Должны быть кровати двухъярусные. Нужно сейчас обеспечить нормальные условия проживания и переподготовки», — рассказал Иванов. Он отметил, что в начале октября собирается приехать в Елань, где оценит, в каких условиях живут мобилизованные бойцы и чем они питаются. Иванов рассказал, что временно откажется от поездки в Донбасс ради визита в Елань, куда отвозят мобилизованных со всего Центрального военного округа. «Когда мы все наладим, конечно, будет разбор полетов», — уточнил Иванов. По словам депутата, он обратился к бизнесменам с просьбой помочь мобилизованным. «95% бизнесменов, к кому мы обращаемся, откликаются. Лес, древесину уже отправляют. „Урал Асбест“, ФОРЭС, Сухоложский огнеупорный завод, туринский ЦБЗ — практическим все откликаются. Подключается и Талица с лесоматериалами», — сообщил Иванов. Частичная мобилизация в России стартовала 21 сентября — после подписания соответствующего указа президентом РФ Владимиром Путиным. Он отмечал, что в первую очередь будут мобилизованы для участия в спецоперации те, кто имеет боевой опыт в рядах армии России и военно-учетную специальность. Спецоперация РФ на Украине началась 24 февраля после усиления обстрелов территорий ДНР и ЛНР войсками ВСУ. Денацификация и демилитаризация Украины необходима для спасения жизней русскоязычного населения ДНР, ЛНР, заявляли власти РФ. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В учебном центре в поселке Елань, куда отвозят мобилизованных для участия в спецоперации жителей Свердловской области, не хватает отопительных печей, тепловых пушек и досок для обустройства полевых лагерей. Помочь мобилизованным и обеспечить их необходимым вызвались местные бизнесмены. Об этом URA.RU рассказал депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов. «Когда ставят военный городок, палатки — под ними должна быть доска. Год назад мы поставили [в Елань] где-то 100 кубов. Сейчас людей будет там больше. Если будет больше палаток, понадобится больше буржуек, сейчас их не хватает. Тепловые пушки тоже нужно где-то ставить. Должны быть кровати двухъярусные. Нужно сейчас обеспечить нормальные условия проживания и переподготовки», — рассказал Иванов. Он отметил, что в начале октября собирается приехать в Елань, где оценит, в каких условиях живут мобилизованные бойцы и чем они питаются. Иванов рассказал, что временно откажется от поездки в Донбасс ради визита в Елань, куда отвозят мобилизованных со всего Центрального военного округа. «Когда мы все наладим, конечно, будет разбор полетов», — уточнил Иванов. По словам депутата, он обратился к бизнесменам с просьбой помочь мобилизованным. «95% бизнесменов, к кому мы обращаемся, откликаются. Лес, древесину уже отправляют. „Урал Асбест“, ФОРЭС, Сухоложский огнеупорный завод, туринский ЦБЗ — практическим все откликаются. Подключается и Талица с лесоматериалами», — сообщил Иванов. Частичная мобилизация в России стартовала 21 сентября — после подписания соответствующего указа президентом РФ Владимиром Путиным. Он отмечал, что в первую очередь будут мобилизованы для участия в спецоперации те, кто имеет боевой опыт в рядах армии России и военно-учетную специальность. Спецоперация РФ на Украине началась 24 февраля после усиления обстрелов территорий ДНР и ЛНР войсками ВСУ. Денацификация и демилитаризация Украины необходима для спасения жизней русскоязычного населения ДНР, ЛНР, заявляли власти РФ.