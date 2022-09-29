Володин: россиянам, состоящим на воинском учете, запрещено покидать место жительства во время мобилизации

29 сентября 2022 в 10:19 Размер текста - 17 +

Володин предупредил граждан о невыезде во время мобилизации Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Состоящим на воинском учете россиянам запрещено выезжать с места жительства без разрешения военных комиссариатов во время частичной мобилизации. Об этом заявил председатель Государственной Думы Вячеслав Володин. «Обращаю ваше внимание, согласно 31-ФЗ „О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации“, гражданам, состоящим на воинском учете, с момента объявления мобилизации воспрещается выезд с места жительства без разрешения военных комиссариатов», — написал Володин в Telegram. Политик сослался на 21-ю статью закона, отметив, что нормой закона должны руководствоваться все военнообязанные.

Состоящим на воинском учете россиянам запрещено выезжать с места жительства без разрешения военных комиссариатов во время частичной мобилизации. Об этом заявил председатель Государственной Думы Вячеслав Володин. «Обращаю ваше внимание, согласно 31-ФЗ „О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации“, гражданам, состоящим на воинском учете, с момента объявления мобилизации воспрещается выезд с места жительства без разрешения военных комиссариатов», — написал Володин в Telegram. Политик сослался на 21-ю статью закона, отметив, что нормой закона должны руководствоваться все военнообязанные.