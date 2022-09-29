Володин предупредил граждан о невыезде во время мобилизации
новость из сюжетаМобилизация в России
Состоящим на воинском учете россиянам запрещено выезжать с места жительства без разрешения военных комиссариатов во время частичной мобилизации. Об этом заявил председатель Государственной Думы Вячеслав Володин.
«Обращаю ваше внимание, согласно 31-ФЗ „О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации“, гражданам, состоящим на воинском учете, с момента объявления мобилизации воспрещается выезд с места жительства без разрешения военных комиссариатов», — написал Володин в Telegram. Политик сослался на 21-ю статью закона, отметив, что нормой закона должны руководствоваться все военнообязанные.