Володин: россиянам, состоящим на воинском учете, запрещено покидать место жительства во время мобилизации

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Организационное собрание фракции политической партии
Володин предупредил граждан о невыезде во время мобилизации Фото:
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Мобилизация в России

Состоящим на воинском учете россиянам запрещено выезжать с места жительства без разрешения военных комиссариатов во время частичной мобилизации. Об этом заявил председатель Государственной Думы Вячеслав Володин.

«Обращаю ваше внимание, согласно 31-ФЗ „О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации“, гражданам, состоящим на воинском учете, с момента объявления мобилизации воспрещается выезд с места жительства без разрешения военных комиссариатов», — написал Володин в Telegram. Политик сослался на 21-ю статью закона, отметив, что нормой закона должны руководствоваться все военнообязанные.

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Состоящим на воинском учете россиянам запрещено выезжать с места жительства без разрешения военных комиссариатов во время частичной мобилизации. Об этом заявил председатель Государственной Думы Вячеслав Володин. «Обращаю ваше внимание, согласно 31-ФЗ „О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации“, гражданам, состоящим на воинском учете, с момента объявления мобилизации воспрещается выезд с места жительства без разрешения военных комиссариатов», — написал Володин в Telegram. Политик сослался на 21-ю статью закона, отметив, что нормой закона должны руководствоваться все военнообязанные.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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