ООН отказалась признать результаты референдумов в Донбассе

ООН не собирается признавать референдум в Донбассе
новость из сюжетаРеферендум о вхождении освобожденных территорий в состав России
В ООН отказалась признавать итоги референдумов, прошедших на освобожденных территориях Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Об этом сообщил генсек ООН Антониу Гутерреш.
«Любое решение о присоединении Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей Украины не будет иметь юридической силы и заслуживает осуждения», — заявил Гутерреш в официальном аккаунте ООН. Он добавил, что в такие моменты должен как генсек ООН исполнять ее Устав.
Референдумы о вхождении в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях прошли на этих территориях с 23 по 27 сентября. В Запорожье за присоединение к РФ проголосовало 93,11% избирателей, в ЛНР — 98,42%, в Херсонской области 87,05%.