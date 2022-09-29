ООН отказалась признать результаты референдумов в Донбассе

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Бессмертный полк. Москва, флаг днр, бессмертный полк, 9 мая, красная площадь
ООН не собирается признавать референдум в Донбассе Фото:
новость из сюжета
Референдум о вхождении освобожденных территорий в состав России

В ООН отказалась признавать итоги референдумов, прошедших на освобожденных территориях Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Об этом сообщил генсек ООН Антониу Гутерреш.

«Любое решение о присоединении Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей Украины не будет иметь юридической силы и заслуживает осуждения», — заявил Гутерреш в официальном аккаунте ООН. Он добавил, что в такие моменты должен как генсек ООН исполнять ее Устав.

Референдумы о вхождении в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях прошли на этих территориях с 23 по 27 сентября. В Запорожье за присоединение к РФ проголосовало 93,11% избирателей, в ЛНР — 98,42%, в Херсонской области 87,05%.

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В ООН отказалась признавать итоги референдумов, прошедших на освобожденных территориях Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Об этом сообщил генсек ООН Антониу Гутерреш. «Любое решение о присоединении Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей Украины не будет иметь юридической силы и заслуживает осуждения», — заявил Гутерреш в официальном аккаунте ООН. Он добавил, что в такие моменты должен как генсек ООН исполнять ее Устав. Референдумы о вхождении в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях прошли на этих территориях с 23 по 27 сентября. В Запорожье за присоединение к РФ проголосовало 93,11% избирателей, в ЛНР — 98,42%, в Херсонской области 87,05%.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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