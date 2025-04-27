«Желание что-то прокукарекать»: депутат Драпеко высказалась о законе о гонорарах артистов-иноагентов

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко нашла идею списывать гонорары артистов-иноагентов в пользу бойцов социальной военной операции недоработанной. В разговоре с URA.RU депутат заявила, что инициатору Владимиру Кошелеву стоило бы сначала посоветоваться.
«Я думаю, что это неправильно сформулированная история. Речь явно идет не о гонорарах, а доходах. Гонорары в России они не получают. Депутату стоило бы изначально подойти к профильному комитету по культуре и посоветоваться, прежде чем чего-то заявлять. А сейчас все это выглядит как желание что-то прокукарекать», — сказала Драпеко.
Первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев разработал законопроект, согласно которому гонорары артистов-иноагентов со спецсчетов могут списываться на цели восстановления инфраструктуры новых регионов и на реабилитацию участников СВО.
В беседе с URA.RU он пояснил, что речь действительно о доходах всех иноагентов, вне зависимости от того, где они проживают в настояний момент. «Положения закона об иноагентах в части обязательности открытия спецсчета уже действует. И распространяется на всех иноагентов вне зависимости от места их проживания. И речь идет о доходах, которые они получают, реализуя результаты своей деятельности на территории Российской Федерации: трансляция песен на стриминговых сервисах, продажа книг и т.д. Даже доход от сдачи квартиры должен быть зачислен на спецсчет. Эти правила уже действуют!» — говорит Кошелев.
Он пояснил, что предлагаемый законопроект относится к третьим лицам, которым иноагенты передают свои авторские права в целях обхода правил о спецсчете.
«А также относится ко всем правообладателям авторских прав, например, та же стриминговая платформа или книжное издательство. Мы предлагаем установить аналогичные правила и для этих лиц. Если они получают доход от использования продуктов, произведенных иноагентом, эти деньги также должны быть зачислены на спецсчет», — заключил депутат.
С 1 марта в России иноагентов обязали зачислять некоторые доходы на специальные рублевые счета. К таким доходам относятся продажа недвижимости и сдача ее в аренду, использование результатов интеллектуальной деятельности и брендов. Воспользоваться деньгами со специального счета человек сможет только после снятия с него статуса иностранного агента. Последний раз Минюст исключил из реестра иноагентов четверть его участников в сентябре 2024 года.
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