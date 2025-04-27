Солист Little Big и иноагент Илья Прусикин* нашел способ зарабатывать в России

Солист группы Little Big Илья Прусикин (признан в РФ иноагентом) переоформил права на товарный знак группы на директора коллектива — Алину Пязок. Таким образом он может обойти свой статус иноагента и снова начать зарабатывать в РФ, сообщают telegram-каналы.
«Теперь все права на товарный знак Little Big принадлежат Алине Пязок <...> На такой шаг Ильич* пошёл, чтобы продолжать получать авторские и другие отчисления с песен группы», — пишет telegram-канал Shot. По их данным, у Прусикина*, проживающего, как и Пязок, в США, есть невыплаченные налоги на сумму в 50 тысяч рублей, из-за чего ему заблокировали все счета.
*Илья Прусикин, Ильич — признан в России иноагентом.
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