Солист Little Big и иноагент Илья Прусикин* нашел способ зарабатывать в России

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Ильич*, проживая в США, собирается продолжать доход от россиян
Ильич*, проживая в США, собирается продолжать доход от россиян Фото:

Солист группы Little Big Илья Прусикин (признан в РФ иноагентом) переоформил права на товарный знак группы на директора коллектива — Алину Пязок. Таким образом он может обойти свой статус иноагента и снова начать зарабатывать в РФ, сообщают telegram-каналы. 

«Теперь все права на товарный знак Little Big принадлежат Алине Пязок <...> На такой шаг Ильич* пошёл, чтобы продолжать получать авторские и другие отчисления с песен группы», — пишет telegram-канал Shot. По их данным, у Прусикина*, проживающего, как и Пязок, в США, есть невыплаченные налоги на сумму в 50 тысяч рублей, из-за чего ему заблокировали все счета. 

*Илья Прусикин, Ильич — признан в России иноагентом.

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Солист группы Little Big Илья Прусикин (признан в РФ иноагентом) переоформил права на товарный знак группы на директора коллектива — Алину Пязок. Таким образом он может обойти свой статус иноагента и снова начать зарабатывать в РФ, сообщают telegram-каналы.  «Теперь все права на товарный знак Little Big принадлежат Алине Пязок <...> На такой шаг Ильич* пошёл, чтобы продолжать получать авторские и другие отчисления с песен группы», — пишет telegram-канал Shot. По их данным, у Прусикина*, проживающего, как и Пязок, в США, есть невыплаченные налоги на сумму в 50 тысяч рублей, из-за чего ему заблокировали все счета.  *Илья Прусикин, Ильич — признан в России иноагентом.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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