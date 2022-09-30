Свердловский мобилизованный, отправившийся на фронт: я воспламенен патриотизмом. Видео

30 сентября 2022 в 19:27 Размер текста - 17 +

Житель Сысерти поддержал частичную мобилизацию в России Фото: Размик Закарян © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Один из мобилизованных жителей Сысерти (Свердловская область) Павел перед отправкой на военные сборы заявил, что воспламенен патриотизмом. По его словам, он поддерживает и уважает частичную мобилизацию в России. «Я воспламенен патриотизмом. Обидно, что призывают мужчин из семей, у которых единственный сын. У меня слава богу есть еще младший брат, родной. Не дай бог, что плохое случится, но я надеюсь на лучшее. Но готовлюсь, если честно, к худшему. Потому что все-таки спецоперация и придется очень много работать. Ребята сейчас там жертвуют своими жизнями, своим здоровьем», — заявил Павел журналисту «Арамильских новостей». При этом мобилизованный свердловчанин отметил, что поддерживает и уважает частичную мобилизацию в России. «Мы должны сплотиться. Частичную мобилизация я уважаю, потому что я резервист запаса, с радостью иду. Все будет хорошо», — подытожил он. Президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию 21 сентября, подчеркнув, что военкоматы будут набирать преимущественно тех, кто имеет боевой опыт, уже служил в ВС РФ, а также получил военно-учетную специальность. Ранее агентство сообщало, что в Свердловской области повсеместно начали собирать вещи для военнослужащих, которые принимают участие в спецоперации на Украине. В пункты приема свердловчане могут передать одежду и предметы личной гигиены.

Один из мобилизованных жителей Сысерти (Свердловская область) Павел перед отправкой на военные сборы заявил, что воспламенен патриотизмом. По его словам, он поддерживает и уважает частичную мобилизацию в России. «Я воспламенен патриотизмом. Обидно, что призывают мужчин из семей, у которых единственный сын. У меня слава богу есть еще младший брат, родной. Не дай бог, что плохое случится, но я надеюсь на лучшее. Но готовлюсь, если честно, к худшему. Потому что все-таки спецоперация и придется очень много работать. Ребята сейчас там жертвуют своими жизнями, своим здоровьем», — заявил Павел журналисту «Арамильских новостей». При этом мобилизованный свердловчанин отметил, что поддерживает и уважает частичную мобилизацию в России. «Мы должны сплотиться. Частичную мобилизация я уважаю, потому что я резервист запаса, с радостью иду. Все будет хорошо», — подытожил он. Президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию 21 сентября, подчеркнув, что военкоматы будут набирать преимущественно тех, кто имеет боевой опыт, уже служил в ВС РФ, а также получил военно-учетную специальность. Ранее агентство сообщало, что в Свердловской области повсеместно начали собирать вещи для военнослужащих, которые принимают участие в спецоперации на Украине. В пункты приема свердловчане могут передать одежду и предметы личной гигиены.