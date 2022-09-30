Прокуратура открыла горячую линию для семей мобилизованных свердловчан

Жители Верхней Пышмы (Свердловская область) могут позвонить на горячую линию в прокуратуру, если у них есть вопросы по поводу мобилизации. Информация об этом появилась на официальном сайте городской администрации.
«Прокуратура Верхней Пышмы организовала горячую линию по вопросам призыва на военную службу по мобилизации: 8 (343 68) 5-37-11. Кроме того, граждане могут обратиться на личный прием в прокуратуру города по улице Калинина, 64А, а также в интернет-приемную официального сайта Генеральной прокуратуры через портал госуслуг», — говорится в сообщении мэрии. Также задать вопрос можно письменно с помощью почтовой корреспонденции. Письмо можно отправить в прокуратуру по адресу Калинина, 64А.
С 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация. В общей сложности призвать на военную службу планируется 300 тысяч резервистов (от Свердловской области — 9,7 тысячи). Ранее горячую линию для семей мобилизованных открыли в Министерстве обороны РФ.
Про самые резонансные события Свердловской области мы пишем в нашем Telegram канале. Подпишись - https://t.me/EkatskoeChtivo