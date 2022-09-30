30 сентября 2022

Прокуратура открыла горячую линию для семей мобилизованных свердловчан

© Служба новостей «URA.RU»
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Внеочередное заседание городской думы. Курган, телефон, телефонный звонок, руки
Жители Верхней Пышмы могут обратиться в прокуратуру, если у них есть вопрос по поводу мобилизации родственника Фото:
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Мобилизация в России

Жители Верхней Пышмы (Свердловская область) могут позвонить на горячую линию в прокуратуру, если у них есть вопросы по поводу мобилизации. Информация об этом появилась на официальном сайте городской администрации.

«Прокуратура Верхней Пышмы организовала горячую линию по вопросам призыва на военную службу по мобилизации: 8 (343 68) 5-37-11. Кроме того, граждане могут обратиться на личный прием в прокуратуру города по улице Калинина, 64А, а также в интернет-приемную официального сайта Генеральной прокуратуры через портал госуслуг», — говорится в сообщении мэрии. Также задать вопрос можно письменно с помощью почтовой корреспонденции. Письмо можно отправить в прокуратуру по адресу Калинина, 64А.

С 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация. В общей сложности призвать на военную службу планируется 300 тысяч резервистов (от Свердловской области — 9,7 тысячи). Ранее горячую линию для семей мобилизованных открыли в Министерстве обороны РФ.

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Жители Верхней Пышмы (Свердловская область) могут позвонить на горячую линию в прокуратуру, если у них есть вопросы по поводу мобилизации. Информация об этом появилась на официальном сайте городской администрации. «Прокуратура Верхней Пышмы организовала горячую линию по вопросам призыва на военную службу по мобилизации: 8 (343 68) 5-37-11. Кроме того, граждане могут обратиться на личный прием в прокуратуру города по улице Калинина, 64А, а также в интернет-приемную официального сайта Генеральной прокуратуры через портал госуслуг», — говорится в сообщении мэрии. Также задать вопрос можно письменно с помощью почтовой корреспонденции. Письмо можно отправить в прокуратуру по адресу Калинина, 64А. С 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация. В общей сложности призвать на военную службу планируется 300 тысяч резервистов (от Свердловской области — 9,7 тысячи). Ранее горячую линию для семей мобилизованных открыли в Министерстве обороны РФ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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