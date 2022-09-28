Минобороны РФ открыло горячую линию для родственников мобилизованных 28 сентября 2022 в 20:13 Размер текста - 17 + Горячая линия для родственников мобилизованных граждан открыта м Минобороны РФ Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Минобороны РФ открыло горячую линию для родственников мобилизованных граждан. Об этом сообщается в ведомстве. «В национальном центре управления обороной РФ открылась круглосуточная „горячая линия“. По телефонам <…> можно получить ответы на вопросы о местонахождении военнослужащих, а также актуальную информацию по вопросам частичной мобилизации», — поясняет Минобороны. Уточняется, что данная линия открыта для родственников граждан, призванных в ходе частичной мобилизации. Телефоны горячей линии: 8(800)100-77-07, 8 (495)498-43-54 и 8(495)498-34-46 Россия с 21 сентября ввела частичную мобилизацию. Это решение связано с проведением спецоперации на Украине с 24 февраля. Всего планируется мобилизовать около 300 тысяч граждан. В первую очередь, это те, кто проходил срочную службу и имеют специальную подготовку и соответствующий опыт. Минобороны РФ открыло горячую линию для родственников мобилизованных граждан. Об этом сообщается в ведомстве. «В национальном центре управления обороной РФ открылась круглосуточная „горячая линия“. По телефонам <…> можно получить ответы на вопросы о местонахождении военнослужащих, а также актуальную информацию по вопросам частичной мобилизации», — поясняет Минобороны. Уточняется, что данная линия открыта для родственников граждан, призванных в ходе частичной мобилизации. Телефоны горячей линии: 8(800)100-77-07, 8 (495)498-43-54 и 8(495)498-34-46 Россия с 21 сентября ввела частичную мобилизацию. Это решение связано с проведением спецоперации на Украине с 24 февраля. Всего планируется мобилизовать около 300 тысяч граждан. В первую очередь, это те, кто проходил срочную службу и имеют специальную подготовку и соответствующий опыт. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям