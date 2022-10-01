01 октября 2022

Большинство екатеринбуржцев поддержали кредитную амнистию для мобилизованных

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65% жителей Екатеринбурга выступили за то, чтобы освободить мобилизованных от кредитов Фото:

Большинство жителей Екатеринбурга — 65% — поддерживают инициативу ввести кредитную амнистию для мобилизованных. Опрос среди экономически активных горожан с 23 по 26 сентября провели специалисты сервиса SuperJob.

«Инициативу о проведении кредитной амнистии для мобилизованных поддерживают 65% екатеринбуржцев. Больше всего сторонников такой меры среди тех, кто пользовался кредитами в последние полгода», — говорится в результатах опроса.

Против выступили только 10% опрошенных. По их мнению, мобилизованные и так будут получать зарплату, а значит смогут обслуживать свои долги. С инициативой освободить военнослужащих от кредитов ранее выступил лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

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Большинство жителей Екатеринбурга — 65% — поддерживают инициативу ввести кредитную амнистию для мобилизованных. Опрос среди экономически активных горожан с 23 по 26 сентября провели специалисты сервиса SuperJob. «Инициативу о проведении кредитной амнистии для мобилизованных поддерживают 65% екатеринбуржцев. Больше всего сторонников такой меры среди тех, кто пользовался кредитами в последние полгода», — говорится в результатах опроса. Против выступили только 10% опрошенных. По их мнению, мобилизованные и так будут получать зарплату, а значит смогут обслуживать свои долги. С инициативой освободить военнослужащих от кредитов ранее выступил лидер КПРФ Геннадий Зюганов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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