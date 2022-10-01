Большинство екатеринбуржцев поддержали кредитную амнистию для мобилизованных

Большинство жителей Екатеринбурга — 65% — поддерживают инициативу ввести кредитную амнистию для мобилизованных. Опрос среди экономически активных горожан с 23 по 26 сентября провели специалисты сервиса SuperJob.
«Инициативу о проведении кредитной амнистии для мобилизованных поддерживают 65% екатеринбуржцев. Больше всего сторонников такой меры среди тех, кто пользовался кредитами в последние полгода», — говорится в результатах опроса.
Против выступили только 10% опрошенных. По их мнению, мобилизованные и так будут получать зарплату, а значит смогут обслуживать свои долги. С инициативой освободить военнослужащих от кредитов ранее выступил лидер КПРФ Геннадий Зюганов.
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