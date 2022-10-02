На Украине погиб 23-летний контрактник из Пермского края

Пермский контрактник погиб на Украине Фото: Сергей Русанов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

На Украине погиб житель Добрянки (Пермский край), служивший по контракту. О трагической гибели молодого человека URA.RU рассказали в военкомате города Добрянки.

«Илья Сараев погиб, да. Приходило извещение. Тело пока в Добрянку не привезли и когда оно будет доставлено неизвестно», — сообщили в военкомате.

Сараеву было 23 года, по контракту он служил в Ивановской дивизии. С первого дня СВО пермяк находился в зоне боевых действий.

Специальная военная операция на Украине началась 24 февраля. Ее целью являются денацификация и демилитаризация страны.