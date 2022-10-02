02 октября 2022
01 октября 2022

На Украине погиб 23-летний контрактник из Пермского края

© Служба новостей «URA.RU»
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Пермский контрактник погиб на Украине Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

На Украине погиб житель Добрянки (Пермский край), служивший по контракту. О трагической гибели молодого человека URA.RU рассказали в военкомате города Добрянки.

«Илья Сараев погиб, да. Приходило извещение. Тело пока в Добрянку не привезли и когда оно будет доставлено неизвестно», — сообщили в военкомате.

Сараеву было 23 года, по контракту он служил в Ивановской дивизии. С первого дня СВО пермяк находился в зоне боевых действий.

Специальная военная операция на Украине началась 24 февраля. Ее целью являются денацификация и демилитаризация страны.

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На Украине погиб житель Добрянки (Пермский край), служивший по контракту. О трагической гибели молодого человека URA.RU рассказали в военкомате города Добрянки. «Илья Сараев погиб, да. Приходило извещение. Тело пока в Добрянку не привезли и когда оно будет доставлено неизвестно», — сообщили в военкомате. Сараеву было 23 года, по контракту он служил в Ивановской дивизии. С первого дня СВО пермяк находился в зоне боевых действий. Специальная военная операция на Украине началась 24 февраля. Ее целью являются денацификация и демилитаризация страны.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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