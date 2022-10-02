Пермские ученые помогут «Роскосмосу» управлять спутниками

Проект предполагает создание системы из 264 орбитальных спутников Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Ученые пермского научно-образовательного центра «Рациональное недропользование» (НОЦ) помогут госкорпорации «Роскосмос» модернизировать систему управления орбитальными спутниками. Соответствующее соглашение подписано между центром и АО «Информационным спутниковые системы» имени академика М. Ф. Решетнева.

«Проект подразумевает создание „созвездия“ из 264 спутников, которые будут принимать сигнал от наземных устройств и передавать его в центральную систему. Устройствами могут быть разные датчики и так называемые „кнопки жизни“, позволяющие подать сигнал бедствия. Датчики смогут работать не от электросети, а от батарейки, которую не надо менять 5-10 лет. В результате, их можно установить в удаленных местах (трубопроводы, объекты энергетики) или на мигрирующих объектах — айсберги, животные», — сообщает telegram-канал пермского НОЦ.

Задача пермских специалистов — найти наиболее эффективную технологию IoT и разработать сервер региональной станции сопряжения. Это оборудование, которое будет объединять космическую и наземную инфраструктуру.

Ранее URA.RU рассказывало, что пермские ученые придумали способ модернизировать космические ракеты. Специалисты ПНИПУ предложили использовать в аппаратах для освоения космоса специальный композиционный материал.

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