Пермские ученые помогут «Роскосмосу» управлять спутниками

Ученые пермского научно-образовательного центра «Рациональное недропользование» (НОЦ) помогут госкорпорации «Роскосмос» модернизировать систему управления орбитальными спутниками. Соответствующее соглашение подписано между центром и АО «Информационным спутниковые системы» имени академика М. Ф. Решетнева.
«Проект подразумевает создание „созвездия“ из 264 спутников, которые будут принимать сигнал от наземных устройств и передавать его в центральную систему. Устройствами могут быть разные датчики и так называемые „кнопки жизни“, позволяющие подать сигнал бедствия. Датчики смогут работать не от электросети, а от батарейки, которую не надо менять 5-10 лет. В результате, их можно установить в удаленных местах (трубопроводы, объекты энергетики) или на мигрирующих объектах — айсберги, животные», — сообщает telegram-канал пермского НОЦ.
Задача пермских специалистов — найти наиболее эффективную технологию IoT и разработать сервер региональной станции сопряжения. Это оборудование, которое будет объединять космическую и наземную инфраструктуру.
Ранее URA.RU рассказывало, что пермские ученые придумали способ модернизировать космические ракеты. Специалисты ПНИПУ предложили использовать в аппаратах для освоения космоса специальный композиционный материал.
Для того, чтобы Россия не теряла технологического лидерства на мировой арене, стране необходимы профессиональные научные кадры. В 2022 году, согласно указу президента Владимира Путина, стартовало десятилетие науки, благодаря которому будут найдены приоритетные технологические решения задач развития страны.
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Ученые пермского научно-образовательного центра «Рациональное недропользование» (НОЦ) помогут госкорпорации «Роскосмос» модернизировать систему управления орбитальными спутниками. Соответствующее соглашение подписано между центром и АО «Информационным спутниковые системы» имени академика М. Ф. Решетнева. «Проект подразумевает создание „созвездия“ из 264 спутников, которые будут принимать сигнал от наземных устройств и передавать его в центральную систему. Устройствами могут быть разные датчики и так называемые „кнопки жизни“, позволяющие подать сигнал бедствия. Датчики смогут работать не от электросети, а от батарейки, которую не надо менять 5-10 лет. В результате, их можно установить в удаленных местах (трубопроводы, объекты энергетики) или на мигрирующих объектах — айсберги, животные», — сообщает telegram-канал пермского НОЦ. Задача пермских специалистов — найти наиболее эффективную технологию IoT и разработать сервер региональной станции сопряжения. Это оборудование, которое будет объединять космическую и наземную инфраструктуру. Ранее URA.RU рассказывало, что пермские ученые придумали способ модернизировать космические ракеты. Специалисты ПНИПУ предложили использовать в аппаратах для освоения космоса специальный композиционный материал. Для того, чтобы Россия не теряла технологического лидерства на мировой арене, стране необходимы профессиональные научные кадры. В 2022 году, согласно указу президента Владимира Путина, стартовало десятилетие науки, благодаря которому будут найдены приоритетные технологические решения задач развития страны.