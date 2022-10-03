03 октября 2022

Пермские власти забрали проблемное имущество у оборонного завода

Пермский губернатор: мемориал погибшим заводчанам Мотовилихи перешел в собственность края
© Служба новостей «URA.RU»
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Предприятие «Мотовилихинские заводы». Пермь, мотовилихинские заводы, город пермь, мотовилиха
Мемориал создан руками заводчан «Мотовилихи» Фото:

Пермский мемориал работникам «Мотовилихинских заводов», погибшим в годы Великой Отечественной войны, перешел в региональную собственность. Об этом сообщил губернатор Прикамья Дмитрий Махонин в официальном telegram-канале.

«Мемориал заводчанам, погибшим в годы Великой Отечественной войны» перешел в региональную собственность. Этого решения пришлось добиваться в судах, переговорами с Мотовилихинскими заводами, раньше он принадлежал предприятию. Теперь мы сможем заняться его реставрацией и в дальнейшем поддерживать в хорошем состоянии», — написал Дмитрий Махонин.

Мемориал — объект культурного наследия регионального значения Пермского края. Был создан силами рабочих Мотовилихинских заводов и открыт в 1985 году. Из-за банкротства ПАО «Мотовилихинские заводы» встал вопрос о его статусе. В результате, между министерством по управлению имуществом и градостроительной деятельности Прикамья и конкурсным управляющим ПАО «Мотовилихинские заводы» было заключено мировое соглашение и мемориал безвозмездно перешел в собственность края.

ПАО «Мотовилихинские заводы» признано банкротом и сейчас находится в процедуре конкурсного производства. Информация о том, что совет кредиторов предприятия рассмотрит вопрос о безвозмездной передаче мемориала павшим в годы Великой Отечественной войны в собственность Пермского края обсуждался еще в июле. Конкурсный управляющий добивался в арбитражном суде исключения его из конкурсной массы, поскольку он является объектом культурного наследия регионального значения.

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Пермский мемориал работникам «Мотовилихинских заводов», погибшим в годы Великой Отечественной войны, перешел в региональную собственность. Об этом сообщил губернатор Прикамья Дмитрий Махонин в официальном telegram-канале. «Мемориал заводчанам, погибшим в годы Великой Отечественной войны» перешел в региональную собственность. Этого решения пришлось добиваться в судах, переговорами с Мотовилихинскими заводами, раньше он принадлежал предприятию. Теперь мы сможем заняться его реставрацией и в дальнейшем поддерживать в хорошем состоянии», — написал Дмитрий Махонин. Мемориал — объект культурного наследия регионального значения Пермского края. Был создан силами рабочих Мотовилихинских заводов и открыт в 1985 году. Из-за банкротства ПАО «Мотовилихинские заводы» встал вопрос о его статусе. В результате, между министерством по управлению имуществом и градостроительной деятельности Прикамья и конкурсным управляющим ПАО «Мотовилихинские заводы» было заключено мировое соглашение и мемориал безвозмездно перешел в собственность края. ПАО «Мотовилихинские заводы» признано банкротом и сейчас находится в процедуре конкурсного производства. Информация о том, что совет кредиторов предприятия рассмотрит вопрос о безвозмездной передаче мемориала павшим в годы Великой Отечественной войны в собственность Пермского края обсуждался еще в июле. Конкурсный управляющий добивался в арбитражном суде исключения его из конкурсной массы, поскольку он является объектом культурного наследия регионального значения.
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