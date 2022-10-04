Путин разрешил военнослужащим служить по контракту в ФСБ

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Антитеррористические учения УФСБ России по СО на железнодорожной станции Шувакиш. Екатеринбург, фсб, силовики, спецподразделение, спецоперация, спецназ, росн, подразделение альфа
Солдаты-срочники смогут поступать на службу в ФСБ Фото:

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому возможность поступать на службу в органы Федеральной службы безопасности (ФСБ) будет предоставляться как солдатам-срочникам, так и контрактникам. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Указ вносит изменение в положение о порядке прохождения военной службы. Согласно документу, призванные на срочную военную службу солдаты после окончания срока могут поступить в Службу внешней разведки РФ и органы Федеральной службы безопасности РФ. С гражданином, проходившим военную службу по контракту, являющимся высококвалифицированным специалистом и достигшим предельного возраста пребывания на военной службе, также может быть заключен новый контракт о службе во внешней разведке и органах ФСБ.

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Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому возможность поступать на службу в органы Федеральной службы безопасности (ФСБ) будет предоставляться как солдатам-срочникам, так и контрактникам. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Указ вносит изменение в положение о порядке прохождения военной службы. Согласно документу, призванные на срочную военную службу солдаты после окончания срока могут поступить в Службу внешней разведки РФ и органы Федеральной службы безопасности РФ. С гражданином, проходившим военную службу по контракту, являющимся высококвалифицированным специалистом и достигшим предельного возраста пребывания на военной службе, также может быть заключен новый контракт о службе во внешней разведке и органах ФСБ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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