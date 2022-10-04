Путин разрешил военнослужащим служить по контракту в ФСБ

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому возможность поступать на службу в органы Федеральной службы безопасности (ФСБ) будет предоставляться как солдатам-срочникам, так и контрактникам. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Указ вносит изменение в положение о порядке прохождения военной службы. Согласно документу, призванные на срочную военную службу солдаты после окончания срока могут поступить в Службу внешней разведки РФ и органы Федеральной службы безопасности РФ. С гражданином, проходившим военную службу по контракту, являющимся высококвалифицированным специалистом и достигшим предельного возраста пребывания на военной службе, также может быть заключен новый контракт о службе во внешней разведке и органах ФСБ.
Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы: @uranews