В ХМАО на совещание прилетит замминистра энергетики и депутаты Госдумы

Первый заместитель министра энергетики РФ Павел Сорокин и члены комитета Госдумы по энергетике прилетят в Югорск (ХМАО) для проведения выездного совещание по газовым проектам. Об этом сообщил депутат федерального парламента от ХМАО Павел Завальный у себя в аккаунте в социальной сети «ВКонтакте».
«Комитет Государственной Думы по энергетике проведет в г. Югорске выездной круглый стол «О реализации проектов производства малотоннажного сжиженного природного газа (на примере ООО «Газпром трансгаз Югорск)». В списке выступающих: председатель комитета Государственной Думы по энергетике Павел Завальный, первый заместитель министра энергетики РФ Павел Сорокин, первый заместитель губернатора Ханты-Мансийского автономного округа Алексей Охлопков, член правления, начальник департамента ПАО «Газпром» Владимир Марков, вице-президент Российского газового общества Юрий Важенин и другие», — говорится в сообщении депутата.
Ранее URA.RU сообщало, что Госдума приняла во втором чтении законопроект о расширении практики применения налога на добавленный доход в нефтяной отрасли. Он позволит продолжить нефтяным компаниям разработку истощенных месторождений на льготных для себя условиях. Авторами документа выступили депутаты федерального парламента от ХМАО Ольга Ануфриева и Павел Завальный.
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