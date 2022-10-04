Пермский школьник прыгнул в водосток, чтобы спасти собаку

Школьник из Нытвы (Пермский край) спас овчарку, которая упала в воду и не могла выбраться. Это произошло 3 сентября.
«Жительница поселка Нытва и 14-летний мальчик увидели в водостоке овчарку, которая не могла выпрыгнуть. Они попытались вытащить ее за лапы, но не смогли. Тогда мальчик спрыгнул в воду и начал ее поднимать, а женщина держала ее за лапы сверху», — пишет «Комсомольская правда в Перми».
В итоге им удалось спасти собаку. В соцсетях жители благодарили школьника и обратились к его родителям, чтобы не ругали мальчика за мокрые ботинки и грязную куртку.
Ранее URA.RU сообщало, что в Кунгуре местный житель спас провалившуюся под лед 10-летнюю девочку. Он сам нырнул под лед, чтобы ее вытащить.
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