В Перми фирма семьи бывшего мэра резко повысила цену на важный продукт

В Перми компания «Каскад» повысила цену на воду в уличных автоматах

В уличных аппаратах компании резко выросла стоимость питьевой воды Фото: Сргей Горланов © URA.RU

В Перми вендинговая компания ООО «Каскад», совладелицей которой является супруга бывшего мэра краевой столицы Аркадия Каменева, повысила цену на питьевую воду в своих уличных автоматах. Стоимость пяти литров в аппаратах выросла с 20 до 22 рублей.

«Вода артезианская питьевая „Каскад“ в розлив 5 литров. Цена — 22 рубля. Вода в тару продавца согласно федеральному закону № 54-ФЗ — 52 рубля», — сообщается в описании товара на уличных автоматах.

Как рассказали URA.RU жители одного из пермских микрорайонов, стоимость воды в уличных автоматах ООО «Каскад» выросла с 3 октября. «Еще в воскресенье набирали воду в пятилитровки по 20 рублей, а в понедельник цена уже увеличилась. Причем никаких объявлений с предупреждением о повышении стоимости не было», — пожаловались корреспонденту агентства пермяки. Директор ООО «Каскад» Игорь Черевиков комментировать URA.RU причины повышения цены на товар отказался.

В другой пермской вендинговой компании — ООО «Живая вода», корреспонденту агентства пояснили, что цены на воду предприниматели вправе устанавливать самостоятельно. «К примеру, наша компания лишь производит аппараты и предоставляет малому бизнесу предпринимательскую модель. Каждый владелец автомата сам определяет цену, которая зависит от региона, от цены воды от поставщика, стоимости фильтров и комплектующих. Судя по ситуации на рынке, на сегодня предпосылок для увеличения стоимости питьевой воды в Перми нет», — ответили URA.RU в пресс-службе «Живой воды».

Пермское предприятие ООО «Каскад» занимается продажей питьевой артезианской воды через фирменные автоматы. По данным сервиса СБИС, у компании 7 собственников. Большая часть долей в уставном капитале (30%) принадлежит Тамаре Каменевой, супруге Аркадия Каменева, который возглавлял мэрию Перми в 2000—2005 годы. Ранее URA.RU рассказывало, что в системе розлива уличных аппаратов ООО «Каскад» была обнаружена уязвимость, позволяющая не платить за воду.