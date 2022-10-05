Теперь девушка не знает, сможет ли она улететь 6 октября в Москву или нет Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Девушка по имени Алена (имя изменено — прим. ред.) 5 октября купила билеты на рейс в Москву на 6 октября у авиакомпании «Уральские авиалинии», но после оплаты, страница обновилась, сайт вылетел и девушка осталась без билетов. Девушка потратила 4331 рубль, сообщила она корреспонденту URA.RU.

«Уже все было оплачено, как внезапно сайт вылетел. Никакой информации о покупке билетов на почту, как указано на сайте, мне не пришло, но деньги списались. Фактически я осталась без билетов», — сказала девушка.

Алена пояснила, что пользовалась сайтом в качестве неавторизованного пользователя. Девушка до сих пор не может дозвониться на горячую линии авиакомпании, чтобы узнать, сможет ли она попасть на рейс или нет. «Ни в каких чатах, на сайте и даже в соцсети „ВКонтакте“ я не получила никаких ответов. Я считаю, что на сайте произошел сбой во время покупки, хочу выяснить, что же все-таки случилось», — рассказала девушка.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу авиакомпании «Уральские авиалинии», там ответили, что никакого сбоя на сайте не зафиксировано. «Мы проверили информацию: сбоев на сайте авиакомпании не зафиксировано. Для таких случаев у авиакомпании есть телефон круглосуточной поддержки клиентов. Там всегда готовы помочь», — прокомментировали в авиакомпании.