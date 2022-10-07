Китайцы вступились за Путина, которого США «пытаются свергнуть»

Комментаторы китайского издания вступились за президента РФ Фото: Pixabay

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Китайские интернет-пользователи вступились за Россию в ответ на стремление Запада сменить власть в РФ. Соответствующие комментарии пользователи оставили под статьей издания South China Morning Post о большом количестве поставляемого Украине оружия.

Издание предполагает, что подобный шаг может привести к прямому военному столкновению между Западом и Россией. Комментаторы убеждены в том, что именно Запад виноват в продолжительности конфликта на Украине, а начало Россией спецоперации — не что иное, как самозащита от нападок западных государств. Также автор статьи Алекс Ло отмечает, что угроза ядерного оружия президента России заключается не в том, чтобы наносить удар по Украине, а для того, чтобы предупредить Запад о том, что не нужно стремиться к его свержению.

«Опять двадцать пять. Это Запад виноват. Ежу понятно, что если что, Россию захватят Германия, Франция, США, Великобритания и так далее. Они разграбят Россию и поработят русских», — заявил пользователь Ken L. Также он добавил, что президент России принял правильное решение, нанеся «упреждающий» удар по Украине.

«Ввести войска на Донбасс — это не нападение, а оборона. Когда США нападают на суверенные страны (Ирак, Сирию, Вьетнам и т. д.), вводят санкции против Ирана и Сирии, отправляют оружие на Украину, разжигают беспорядки и меняют режимы — вот это вторжение. Может, и „Северный поток“ тоже их рук дело», — убежден Sensible H.

«Путин может и отступить, если он грамотный лидер. Понятия не имею, почему эта статья подает все так, будто ему кровь из носу надо продолжать эту кампанию», — считает Hodlum.

«США: пророссийский референдум — постановка, зато проамериканский — настоящий. Орел или решка — неважно, выигрываю всегда я. США показали свое истинное лицо. Многие украинцы рвутся на родину в Россию», — подчеркнул Panda C. Пользователь также отметил, что у украинцев не хватает «жесткой и мягкой» силы для того, чтобы устрпоить революцию против украинского правительства.

Путин объявил о начале спецоперации 24 февраля. После этого на РФ были наложены санкции со стороны западных государств.