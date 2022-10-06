Пермских депутатов призвали снизить траты ради поддержки мобилизованных

07 октября 2022 в 12:13 Размер текста - 17 +

Члены реготделения ЛДПР предлагают направить сэкономленные деньги на поддержку призванных резервистов и их семей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России В Пермском крае депутатов призвали экономить на себе, а сэкономленные средства направить на поддержку мобилизованных и их семей. Письмо (имеется в распоряжении URA.RU) за подписью координатора реготделения ЛДПР Константина Бусовикова направлено во все муниципалитеты региона. В письме указано, что депутаты должны учитывать расходы при формировании бюджетов на ближайшие три года. «Прошу вас при рассмотрении вопроса о бюджете на 2023, и плановые периоды 2024-25 годов, принять решение о сокращении расходов на досуговые, праздничные мероприятия, содержание представительных органов местного самоуправления. Усилить контроль за обоснованностью возмещения трат депутатов […]. Все сэкономленные средства бюджета прошу направить на увеличение расходов на социальную сферу, а именно, на поддержку мобилизованных граждан и их семей», — говорится в обращении пермских либерал-демократов. Частичная мобилизация объявлена президентом РФ Владимиром Путиным 21 сентября. По данным Минобороны, призыву подлежат порядка 300 тыс резервистов, проходивших срочную службу в армии, имеющих боевой опыт и военно-учетные специальности. Ранее в ряде субъектов предложили отказаться от Новогодних праздников ради экономии средств в связи с мобилизацией. Так, в Тобольске (Тюменская область) не будет праздничного салюта, а в Кургане откажутся от праздничной иллюминаций и новогодних украшений.

В Пермском крае депутатов призвали экономить на себе, а сэкономленные средства направить на поддержку мобилизованных и их семей. Письмо (имеется в распоряжении URA.RU) за подписью координатора реготделения ЛДПР Константина Бусовикова направлено во все муниципалитеты региона. В письме указано, что депутаты должны учитывать расходы при формировании бюджетов на ближайшие три года. «Прошу вас при рассмотрении вопроса о бюджете на 2023, и плановые периоды 2024-25 годов, принять решение о сокращении расходов на досуговые, праздничные мероприятия, содержание представительных органов местного самоуправления. Усилить контроль за обоснованностью возмещения трат депутатов […]. Все сэкономленные средства бюджета прошу направить на увеличение расходов на социальную сферу, а именно, на поддержку мобилизованных граждан и их семей», — говорится в обращении пермских либерал-демократов. Частичная мобилизация объявлена президентом РФ Владимиром Путиным 21 сентября. По данным Минобороны, призыву подлежат порядка 300 тыс резервистов, проходивших срочную службу в армии, имеющих боевой опыт и военно-учетные специальности. Ранее в ряде субъектов предложили отказаться от Новогодних праздников ради экономии средств в связи с мобилизацией. Так, в Тобольске (Тюменская область) не будет праздничного салюта, а в Кургане откажутся от праздничной иллюминаций и новогодних украшений.