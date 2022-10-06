Пермская колония производит средство для лечения и профилактики ОРВИ. Фото

Заключенные пермской колонии производят пихтовое масло

07 октября 2022 в 17:35 Размер текста - 17 +

Пихтовое масло чаще всего используют при лечении простудных заболеваний Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В исправительной колонии №11 в поселке Ныроб Пермского края осужденные изготовили средство для лечения и профилактики ОРВИ — пихтовое масло. Его может приобрести любой желающий. Об этом сообщили в группе «ЦТАО ФКУ ИК-11 ОУХД ГУФСИН России по Пермскому краю» в соцсети «ВКонтакте». В продаже пихтовое масло. Цена — восемь тысяч за литр. Мы приглашаем к взаимовыгодному сотрудничеству и готовы рассмотреть ваши предложения», — указано в группе. Пихтовое масло чаще всего используют пихтовое эфирное масло используется для лечения простудных заболеваний и респираторных инфекций. Кроме масла колония производит различные предметы быта из дерева: топорище, черенок для лопаты, кухонные принадлежности. А еще заключенные выращивают овощи на продажу: картофель, свеклу, морковь. Все свои товары колония в конце сентября представляла на сельскохозяйственной ярмарке в Ныробе. Ранее URA.RU рассказывало, что заключенные этой колонии устроили голодовку. Таким образом они протестовали против необоснованного, по их мнению, применения физической силы. Пихтовое масло продают в пластиковых бутылках «ЦТАО ФКУ ИК-11 ОУХД ГУФСИН России по Пермскому краю» / vk.com

В исправительной колонии №11 в поселке Ныроб Пермского края осужденные изготовили средство для лечения и профилактики ОРВИ — пихтовое масло. Его может приобрести любой желающий. Об этом сообщили в группе «ЦТАО ФКУ ИК-11 ОУХД ГУФСИН России по Пермскому краю» в соцсети «ВКонтакте». В продаже пихтовое масло. Цена — восемь тысяч за литр. Мы приглашаем к взаимовыгодному сотрудничеству и готовы рассмотреть ваши предложения», — указано в группе. Пихтовое масло чаще всего используют пихтовое эфирное масло используется для лечения простудных заболеваний и респираторных инфекций. Кроме масла колония производит различные предметы быта из дерева: топорище, черенок для лопаты, кухонные принадлежности. А еще заключенные выращивают овощи на продажу: картофель, свеклу, морковь. Все свои товары колония в конце сентября представляла на сельскохозяйственной ярмарке в Ныробе. Ранее URA.RU рассказывало, что заключенные этой колонии устроили голодовку. Таким образом они протестовали против необоснованного, по их мнению, применения физической силы.