06 октября 2022

Пермская колония производит средство для лечения и профилактики ОРВИ. Фото

Заключенные пермской колонии производят пихтовое масло
© Служба новостей «URA.RU»
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КГСХА. Агрономический факультет. Курган, масло, лаборатория, растительное масло, кгсха
Пихтовое масло чаще всего используют при лечении простудных заболеваний Фото:

В исправительной колонии №11 в поселке Ныроб Пермского края осужденные изготовили средство для лечения и профилактики ОРВИ — пихтовое масло. Его может приобрести любой желающий. Об этом сообщили в группе «ЦТАО ФКУ ИК-11 ОУХД ГУФСИН России по Пермскому краю» в соцсети «ВКонтакте».

В продаже пихтовое масло. Цена — восемь тысяч за литр. Мы приглашаем к взаимовыгодному сотрудничеству и готовы рассмотреть ваши предложения», — указано в группе.

Пихтовое масло чаще всего используют пихтовое эфирное масло используется для лечения простудных заболеваний и респираторных инфекций. Кроме масла колония производит различные предметы быта из дерева: топорище, черенок для лопаты, кухонные принадлежности. А еще заключенные выращивают овощи на продажу: картофель, свеклу, морковь. Все свои товары колония в конце сентября представляла на сельскохозяйственной ярмарке в Ныробе.

Ранее URA.RU рассказывало, что заключенные этой колонии устроили голодовку. Таким образом они протестовали против необоснованного, по их мнению, применения физической силы.

Пихтовое масло продают в пластиковых бутылках

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В исправительной колонии №11 в поселке Ныроб Пермского края осужденные изготовили средство для лечения и профилактики ОРВИ — пихтовое масло. Его может приобрести любой желающий. Об этом сообщили в группе «ЦТАО ФКУ ИК-11 ОУХД ГУФСИН России по Пермскому краю» в соцсети «ВКонтакте». В продаже пихтовое масло. Цена — восемь тысяч за литр. Мы приглашаем к взаимовыгодному сотрудничеству и готовы рассмотреть ваши предложения», — указано в группе. Пихтовое масло чаще всего используют пихтовое эфирное масло используется для лечения простудных заболеваний и респираторных инфекций. Кроме масла колония производит различные предметы быта из дерева: топорище, черенок для лопаты, кухонные принадлежности. А еще заключенные выращивают овощи на продажу: картофель, свеклу, морковь. Все свои товары колония в конце сентября представляла на сельскохозяйственной ярмарке в Ныробе. Ранее URA.RU рассказывало, что заключенные этой колонии устроили голодовку. Таким образом они протестовали против необоснованного, по их мнению, применения физической силы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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