Глава пермского города поручил ввести льготы для мобилизованных и их семей

Глава Осинского городского округа Алексей Григорьев поручил ввести льготы для мобилизованных и их семей. Об этом мэр рассказал в своей группе в соцсети «ВКонтакте».
«Дал поручение заместителю по социальной политике проработать порядок отсрочки платежей за пребывание ребенка в детском саду и питание в школе для семей мобилизованных, об оказании психологической помощи детям. Налажено взаимодействие военного комиссариата по Осинскому и Еловскому районам и службой судебных приставов по отсрочке платежей по судебным решениям», — рассказал Григорьев.
Также глава городского округа рассказал и об отправке первой партии гуманитарной помощи в поселок Елань. В Осинском округе организовали штаб по оказанию помощи семьям мобилизованных.
Ранее URA.RU писало, что в Пермском крае рассказали, какие вещи нужны мобилизованным. Вещи будут отправлять в учебные центры, в которых размещены мобилизованные пермяки.
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