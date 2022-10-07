Глава пермского города поручил ввести льготы для мобилизованных и их семей

Первую партию гуманитарной помощи отправили в Елань Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

Глава Осинского городского округа Алексей Григорьев поручил ввести льготы для мобилизованных и их семей. Об этом мэр рассказал в своей группе в соцсети «ВКонтакте».

«Дал поручение заместителю по социальной политике проработать порядок отсрочки платежей за пребывание ребенка в детском саду и питание в школе для семей мобилизованных, об оказании психологической помощи детям. Налажено взаимодействие военного комиссариата по Осинскому и Еловскому районам и службой судебных приставов по отсрочке платежей по судебным решениям», — рассказал Григорьев.

Также глава городского округа рассказал и об отправке первой партии гуманитарной помощи в поселок Елань. В Осинском округе организовали штаб по оказанию помощи семьям мобилизованных.

Ранее URA.RU писало, что в Пермском крае рассказали, какие вещи нужны мобилизованным. Вещи будут отправлять в учебные центры, в которых размещены мобилизованные пермяки.