Диетолог объяснила причины тяги к сладкому ночью. Видео

Диетолог: тяга к сладкому ночью вызвана нарушением режима питания

08 октября 2022 в 22:46 Размер текста - 17 +

С помощью сладкого организм пытается восполнить энергетические ресурсы, объяснила диетолог Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Основной причиной тяги к сладкому в вечернее и ночное время является нарушение режима питания в течение дня. Об этом рассказала врач-эндокринолог и диетолог Татьяна Филиппова. «Не успели позавтракать днем, в обед перехватили булочку или сэндвич, и вот — к вечеру организм пытается восполнить все энергетические ресурсы. Хочется чего-то сладкого, чтобы быстрее организм восполнил свой дефицит», — объяснила врач в разговоре с Пятым каналом. Любовь к сладкому также можно объяснить нехваткой питательных веществ в дневном рационе и недосыпанием. «Организм находится в дефиците своих ресурсов: на первую половину дня их еще хватает, а во второй организм пытается восполнить энергию быстрыми углеводами, то есть сладким», — объяснила врач. Кроме того, пристрастие к сладкому может являться следствием психологической привычки. Чаепитие с конфетами и пирожными — это некий ритуал, заметила диетолог. В этом случае необходимо найти замену вредной привычке. «Заменить привычку нужно на другие дела, не связанные с приемом пищи. Лучше найти занятие, которое бы снимало стресс и усталость. Прогулка, хобби или что-то еще», — посоветовала эндокринолог.

Основной причиной тяги к сладкому в вечернее и ночное время является нарушение режима питания в течение дня. Об этом рассказала врач-эндокринолог и диетолог Татьяна Филиппова. «Не успели позавтракать днем, в обед перехватили булочку или сэндвич, и вот — к вечеру организм пытается восполнить все энергетические ресурсы. Хочется чего-то сладкого, чтобы быстрее организм восполнил свой дефицит», — объяснила врач в разговоре с Пятым каналом. Любовь к сладкому также можно объяснить нехваткой питательных веществ в дневном рационе и недосыпанием. «Организм находится в дефиците своих ресурсов: на первую половину дня их еще хватает, а во второй организм пытается восполнить энергию быстрыми углеводами, то есть сладким», — объяснила врач. Кроме того, пристрастие к сладкому может являться следствием психологической привычки. Чаепитие с конфетами и пирожными — это некий ритуал, заметила диетолог. В этом случае необходимо найти замену вредной привычке. «Заменить привычку нужно на другие дела, не связанные с приемом пищи. Лучше найти занятие, которое бы снимало стресс и усталость. Прогулка, хобби или что-то еще», — посоветовала эндокринолог.