В МИД РФ назвали условие переговоров с Украиной

В МИДе заявили, что Москва не будет обсуждать новые регионы РФ с Киевом

09 октября 2022 в 03:16 Размер текста - 17 +

В МИД РФ отметили, что Москва не отказывается от посредничества в переговорах с Киевом Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Россия готова к переговорам с Украиной, однако регионы, вошедшие с состав РФ, обсуждаться не будут. Об этом сообщил ТАСС директор второго департамента стран СНГ МИД Алексей Полищук. «Мы к этому готовы, но, как уже говорилось, выбор жителей новых регионов России обсуждать не станем. Киевские власти должны отнестись к их волеизъявлению с уважением, иначе переговоров не получится», — сказал Полищук. Он указал, что сейчас свое посредничество в переговорах России и Украины предлагают многие страны. По его словам, недостатка в посреднических услугах нет, «мы от них не отказываемся», — отметил политик. Ранее президент России Владимир Путин подписал федеральный конституционный закон о принятии новых регионов РФ: ЛДНР, а также Запорожской и Херсонской областей. С 5 октября эти территории официально находятся в составе России. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине с целью демилитаризации и денацификации страны. РФ и украинская сторона предпринимали несколько попыток провести переговоры, но они ни к чему не привели. Путин неоднократно заявлял, что Москва готова к переговорам с Киевом, сообщалось ранее. Однако 4 октября президент Украины Владимир Зеленский узаконил отказ от переговоров с РФ. В Кремле прокомментировали отказ Зеленского от переговоров с Путиным, передает «Национальная служба новостей».

Россия готова к переговорам с Украиной, однако регионы, вошедшие с состав РФ, обсуждаться не будут. Об этом сообщил ТАСС директор второго департамента стран СНГ МИД Алексей Полищук. «Мы к этому готовы, но, как уже говорилось, выбор жителей новых регионов России обсуждать не станем. Киевские власти должны отнестись к их волеизъявлению с уважением, иначе переговоров не получится», — сказал Полищук. Он указал, что сейчас свое посредничество в переговорах России и Украины предлагают многие страны. По его словам, недостатка в посреднических услугах нет, «мы от них не отказываемся», — отметил политик. Ранее президент России Владимир Путин подписал федеральный конституционный закон о принятии новых регионов РФ: ЛДНР, а также Запорожской и Херсонской областей. С 5 октября эти территории официально находятся в составе России. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине с целью демилитаризации и денацификации страны. РФ и украинская сторона предпринимали несколько попыток провести переговоры, но они ни к чему не привели. Путин неоднократно заявлял, что Москва готова к переговорам с Киевом, сообщалось ранее. Однако 4 октября президент Украины Владимир Зеленский узаконил отказ от переговоров с РФ. В Кремле прокомментировали отказ Зеленского от переговоров с Путиным, передает «Национальная служба новостей».