Свердловские студенты-медики с помощью виртуальной реальности откроют для себя новые навыки в IT

340 студентов Уральского государственного медицинского университета смогут получить новые компетенции в области IT Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Благодаря программе «Приоритет 2030», у 340 студентов Уральского государственного медицинского университета появилась возможность получить новые компетенции в области информационных технологий. Обучение будет проходить с использованием виртуальной реальности. Об этом сообщает Департамент информационной политики Свердловской области.

«Владение IT навыками повысит конкурентоспособность врачей на рынке и позволит в дальнейшем внедрять новые технологии в медицинских учреждениях, на фармацевтических предприятиях, в системе здравоохранения региона. В результате это сработает во благо пациента, который будет получать более качественную и своевременную медицинскую помощь», — рассказала ректор УГМУ Ольга Ковтун.

По ее словам, врачам необходимо владеть навыками в IT. «Учитывая темпы цифровизации всех отраслей, современные врачи просто обязаны владеть дополнительными навыками в сфере IT», — отметила Ковтун.

Для организации обучения на новой кафедре университет обновил компьютерную технику, а также закупил оборудование, которое позволяет осваивать учебную программу в условиях виртуальной реальности. В дальнейшем планируется создание полноценной VR-лаборатории в сотрудничестве с клиническими кафедрами и Уральским федеральным университетом.

Проект «Цифровые кафедры» запущен Министерством науки и высшего образования РФ совместно с Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ в апреле 2021 года. Такие кафедры создаются в вузах-участниках программы «Приоритет 2030». Благодаря проекту студенты могут получить новые компетенции в области информационных технологий, необходимые современным специалистам.

Ранее URA.RU сообщало, что Уральский федеральный университет получит от партнеров 2 млрд рублей на развитие проекта передовой инженерной школы. Эти деньги потратят на создание лабораторий и закупку оборудования.

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