10 октября 2022

Свердловчанин ударом порвал селезенку своей девушке из-за ссоры

© Служба новостей «URA.RU»
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Суд. Курган, прокурор, судебное заседание, судья, суд
Суд заставил убийцу выплатить компенсацию морального вреда Фото:

В Краснотурьинске отправили на семь лет в колонию местного жителя, который во время ссоры ударил свою девушку в грудь, порвав ей селезенку и вызвав внутреннее кровотечение. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

«Суд назначил виновному наказание в виде семи лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», — говорится в сообщении прокуратуры. Там отметили, что нападавший мужчина был пьян и не собирался убивать девушку. Однако удар серьезно повредил внутренние органы, и выжить потерпевшая не смогла.

По версии следствия, ссора произошла с 3 по 5 июля 2022 года. Родственники девушки добились выплаты 140 тысяч рублей за моральный ущерб.

Ранее силовики поймали мужчину, который до смерти избил и сжег собутыльника на кладбище. Ранее его судили за кражу, грабеж и другие преступления.

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В Краснотурьинске отправили на семь лет в колонию местного жителя, который во время ссоры ударил свою девушку в грудь, порвав ей селезенку и вызвав внутреннее кровотечение. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. «Суд назначил виновному наказание в виде семи лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», — говорится в сообщении прокуратуры. Там отметили, что нападавший мужчина был пьян и не собирался убивать девушку. Однако удар серьезно повредил внутренние органы, и выжить потерпевшая не смогла. По версии следствия, ссора произошла с 3 по 5 июля 2022 года. Родственники девушки добились выплаты 140 тысяч рублей за моральный ущерб. Ранее силовики поймали мужчину, который до смерти избил и сжег собутыльника на кладбище. Ранее его судили за кражу, грабеж и другие преступления.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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