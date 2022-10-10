Свердловчанин ударом порвал селезенку своей девушке из-за ссоры

11 октября 2022 в 15:01 Размер текста - 17 +

Суд заставил убийцу выплатить компенсацию морального вреда Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Краснотурьинске отправили на семь лет в колонию местного жителя, который во время ссоры ударил свою девушку в грудь, порвав ей селезенку и вызвав внутреннее кровотечение. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. «Суд назначил виновному наказание в виде семи лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», — говорится в сообщении прокуратуры. Там отметили, что нападавший мужчина был пьян и не собирался убивать девушку. Однако удар серьезно повредил внутренние органы, и выжить потерпевшая не смогла. По версии следствия, ссора произошла с 3 по 5 июля 2022 года. Родственники девушки добились выплаты 140 тысяч рублей за моральный ущерб. Ранее силовики поймали мужчину, который до смерти избил и сжег собутыльника на кладбище. Ранее его судили за кражу, грабеж и другие преступления.

В Краснотурьинске отправили на семь лет в колонию местного жителя, который во время ссоры ударил свою девушку в грудь, порвав ей селезенку и вызвав внутреннее кровотечение. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. «Суд назначил виновному наказание в виде семи лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», — говорится в сообщении прокуратуры. Там отметили, что нападавший мужчина был пьян и не собирался убивать девушку. Однако удар серьезно повредил внутренние органы, и выжить потерпевшая не смогла. По версии следствия, ссора произошла с 3 по 5 июля 2022 года. Родственники девушки добились выплаты 140 тысяч рублей за моральный ущерб. Ранее силовики поймали мужчину, который до смерти избил и сжег собутыльника на кладбище. Ранее его судили за кражу, грабеж и другие преступления.