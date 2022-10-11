11 октября 2022

Пермский министр назвал плюс разворота РФ от Европы к Азии

Министр экономразвития Пермского края Эдуард Соснин озвучил плюс для региона от разворота России в сторону Азии
© Служба новостей «URA.RU»
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Межрегиональный экспортный форум МЭФ-22. Пермь, соснин эдуард, мэф 22
На МЭФ-2022 Эдуард Соснин отметил выигрышное положении Пермского края Фото:

Эдуард Соснин, министр экономического развития Пермского края рассказал, почему региону выгоден разворот России от Европы к Азии. На проходящем в Перми Межрегиональном экспортном форуме он отметил выгодное географическое расположение Прикамья.

«Географически Пермский край находится в более выигрышном положении. До сегодняшнего момента было сложнее выходить на европейских потребителей, а сегодня логистически мы выгодно расположены по отношению к азиатским рынкам сбыта. Это нужно использовать в свою пользу», — заявил министр.

Свое мнение Соснин озвучил на сессии «Развитие экспортно-ориентированного бизнеса в новых геополитических реалиях: вызовы и возможности». Во время нее обсуждались модели антикризисного менеджмента в текущих реалиях.

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Эдуард Соснин, министр экономического развития Пермского края рассказал, почему региону выгоден разворот России от Европы к Азии. На проходящем в Перми Межрегиональном экспортном форуме он отметил выгодное географическое расположение Прикамья. «Географически Пермский край находится в более выигрышном положении. До сегодняшнего момента было сложнее выходить на европейских потребителей, а сегодня логистически мы выгодно расположены по отношению к азиатским рынкам сбыта. Это нужно использовать в свою пользу», — заявил министр. Свое мнение Соснин озвучил на сессии «Развитие экспортно-ориентированного бизнеса в новых геополитических реалиях: вызовы и возможности». Во время нее обсуждались модели антикризисного менеджмента в текущих реалиях.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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