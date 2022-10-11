Пермский министр назвал плюс разворота РФ от Европы к Азии

Министр экономразвития Пермского края Эдуард Соснин озвучил плюс для региона от разворота России в сторону Азии

12 октября 2022 в 12:01 Размер текста - 17 +

На МЭФ-2022 Эдуард Соснин отметил выигрышное положении Пермского края Фото: Сергей Русанов © URA.RU Эдуард Соснин, министр экономического развития Пермского края рассказал, почему региону выгоден разворот России от Европы к Азии. На проходящем в Перми Межрегиональном экспортном форуме он отметил выгодное географическое расположение Прикамья. «Географически Пермский край находится в более выигрышном положении. До сегодняшнего момента было сложнее выходить на европейских потребителей, а сегодня логистически мы выгодно расположены по отношению к азиатским рынкам сбыта. Это нужно использовать в свою пользу», — заявил министр. Свое мнение Соснин озвучил на сессии «Развитие экспортно-ориентированного бизнеса в новых геополитических реалиях: вызовы и возможности». Во время нее обсуждались модели антикризисного менеджмента в текущих реалиях.

Эдуард Соснин, министр экономического развития Пермского края рассказал, почему региону выгоден разворот России от Европы к Азии. На проходящем в Перми Межрегиональном экспортном форуме он отметил выгодное географическое расположение Прикамья. «Географически Пермский край находится в более выигрышном положении. До сегодняшнего момента было сложнее выходить на европейских потребителей, а сегодня логистически мы выгодно расположены по отношению к азиатским рынкам сбыта. Это нужно использовать в свою пользу», — заявил министр. Свое мнение Соснин озвучил на сессии «Развитие экспортно-ориентированного бизнеса в новых геополитических реалиях: вызовы и возможности». Во время нее обсуждались модели антикризисного менеджмента в текущих реалиях.