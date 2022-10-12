Захарова обвинила ОБСЕ в оправдании теракта на Крымском мосту

12 октября 2022 в 12:37 Размер текста - 17 +

Руководство ОБСЕ привыкло не замечать украинские преступления, считает Захарова Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета На Крымском мосту произошел взрыв Страны-участницы Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) фактически оправдали подготовленный украинскими властями теракт на Крымском мосту. Об этом заявила официальный представителя МИД РФ Мария Захарова. «Фактически с оправданием теракта на Крымском мосту выступили представительства Германии, Латвии и Литвы при ОБСЕ», — написала Захарова в Telegram. В доказательство своих слов представитель ведомства привела цитаты постпредов перечисленных стран. Так, например, постпред Германии Геза Бройтигам ответила на твит Постпредства России при ОБСЕ о теракте словами: «Вы просто не должны строить мост на чужой территории без спроса». Руководство ОБСЕ, в свою очередь, оставило теракт без комментариев, в очередной раз «не заметив» преступлений Киева. «В руководстве ОБСЕ (и польское действующее председательство, и Генсекретарь ОБСЕ Хельга Шмид) воздержались от каких-либо комментариев по инциденту. Не замечать украинские преступления для ОБСЕ стало делом привычным», — отметила Захарова. Взрыв на Крымском мосту произошел 8 октября. В результате инцидента было повреждено полотно на автомобильных и железнодорожных частях. Федеральная служба безопасности (ФСБ) России установила организатора теракта: им было Главное управление разведки Минобороны Украины, его руководитель Кирилл Буданов, а также сотрудники и агентура. В рамках уголовного дела о теракте были задержаны пять россиян, трое граждан Украины и Армении, передает Life .

Страны-участницы Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) фактически оправдали подготовленный украинскими властями теракт на Крымском мосту. Об этом заявила официальный представителя МИД РФ Мария Захарова. «Фактически с оправданием теракта на Крымском мосту выступили представительства Германии, Латвии и Литвы при ОБСЕ», — написала Захарова в Telegram. В доказательство своих слов представитель ведомства привела цитаты постпредов перечисленных стран. Так, например, постпред Германии Геза Бройтигам ответила на твит Постпредства России при ОБСЕ о теракте словами: «Вы просто не должны строить мост на чужой территории без спроса». Руководство ОБСЕ, в свою очередь, оставило теракт без комментариев, в очередной раз «не заметив» преступлений Киева. «В руководстве ОБСЕ (и польское действующее председательство, и Генсекретарь ОБСЕ Хельга Шмид) воздержались от каких-либо комментариев по инциденту. Не замечать украинские преступления для ОБСЕ стало делом привычным», — отметила Захарова. Взрыв на Крымском мосту произошел 8 октября. В результате инцидента было повреждено полотно на автомобильных и железнодорожных частях. Федеральная служба безопасности (ФСБ) России установила организатора теракта: им было Главное управление разведки Минобороны Украины, его руководитель Кирилл Буданов, а также сотрудники и агентура. В рамках уголовного дела о теракте были задержаны пять россиян, трое граждан Украины и Армении, передает Life.