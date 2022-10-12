НАТО является главным архитектором безопасности в Европе, но несмотря на это альянс предпринимает любые действия для того, чтобы свести конфликт на Украине к пропасти. Об этом сообщает китайская газета Global Times.
«НАТО, жизненно важный игрок в архитектуре европейской безопасности, по-прежнему беззастенчиво прилагает все больше усилий, чтобы превратить конфликт на Украине в борьбу не на жизнь, а на смерть», — сообщается в материале газеты. Автор материала считает, что слова генсека НАТО Столтенберга о том, что альянс не может проиграть на Украине говорит о том, что они готовы отправить свои войска на поле боя, несмотря на риск превращения европейского континента в руины.
При этом в Североатлантическом альянсе не хотят принимать Украину в состав НАТО. Они продолжают подстегивать Украину воевать против державы с самым большим количеством ядерных боеголовок, что ведет украинцев к самоуничтожению. В разговорах внутри НАТО осталось только одно мнение, а именно идти к дальнейшему нагнетанию напряженности.
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НАТО является главным архитектором безопасности в Европе, но несмотря на это альянс предпринимает любые действия для того, чтобы свести конфликт на Украине к пропасти. Об этом сообщает китайская газета Global Times. «НАТО, жизненно важный игрок в архитектуре европейской безопасности, по-прежнему беззастенчиво прилагает все больше усилий, чтобы превратить конфликт на Украине в борьбу не на жизнь, а на смерть», — сообщается в материале газеты. Автор материала считает, что слова генсека НАТО Столтенберга о том, что альянс не может проиграть на Украине говорит о том, что они готовы отправить свои войска на поле боя, несмотря на риск превращения европейского континента в руины. При этом в Североатлантическом альянсе не хотят принимать Украину в состав НАТО. Они продолжают подстегивать Украину воевать против державы с самым большим количеством ядерных боеголовок, что ведет украинцев к самоуничтожению. В разговорах внутри НАТО осталось только одно мнение, а именно идти к дальнейшему нагнетанию напряженности. Ранее генсек НАТО Столтенберг заявил, что победа России на Украине будет означать поражение НАТО. Ранее Литва потребовала немедленно начать переговоры о вступлении Украины в НАТО. По словам премьер-министр страны Ингрида Шимоните, альянс находится в «моральном долгу» перед Украиной.