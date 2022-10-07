07 октября 2022

Литва потребовала немедленно начать переговоры о вступлении Украины в НАТО

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По словам Шимоните, НАТО находится в «моральном долгу» перед Киевом Фото:

Литва потребовала немедленно начать переговоры о вступлении Украины в НАТО. Об этом заявила премьер-министр страны Ингрида Шимоните.

«Переговоры о принятии Украины в НАТО должны начаться немедленно», — подчеркнула она, передает Business Insider. По ее словам, альянс находится в «моральном долгу» перед Украиной.

Ранее главы девяти стран НАТО выступили за скорейшее принятие Украины в ряды альянса. Подписи под документом поставили президенты Чехии, Эстонии, Латвии, Литвы, Северной Македонии, Черногории, Польши, Румынии и Словакии. Они также призвали увеличить военную помощь Киеву.

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Литва потребовала немедленно начать переговоры о вступлении Украины в НАТО. Об этом заявила премьер-министр страны Ингрида Шимоните. «Переговоры о принятии Украины в НАТО должны начаться немедленно», — подчеркнула она, передает Business Insider. По ее словам, альянс находится в «моральном долгу» перед Украиной. Ранее главы девяти стран НАТО выступили за скорейшее принятие Украины в ряды альянса. Подписи под документом поставили президенты Чехии, Эстонии, Латвии, Литвы, Северной Македонии, Черногории, Польши, Румынии и Словакии. Они также призвали увеличить военную помощь Киеву.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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