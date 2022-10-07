Литва потребовала немедленно начать переговоры о вступлении Украины в НАТО

08 октября 2022 в 03:08 Размер текста - 17 +

По словам Шимоните, НАТО находится в «моральном долгу» перед Киевом Фото: официальный сайт президента Украины president.gov.ua Литва потребовала немедленно начать переговоры о вступлении Украины в НАТО. Об этом заявила премьер-министр страны Ингрида Шимоните. «Переговоры о принятии Украины в НАТО должны начаться немедленно», — подчеркнула она, передает Business Insider. По ее словам, альянс находится в «моральном долгу» перед Украиной. Ранее главы девяти стран НАТО выступили за скорейшее принятие Украины в ряды альянса. Подписи под документом поставили президенты Чехии, Эстонии, Латвии, Литвы, Северной Македонии, Черногории, Польши, Румынии и Словакии. Они также призвали увеличить военную помощь Киеву.

Литва потребовала немедленно начать переговоры о вступлении Украины в НАТО. Об этом заявила премьер-министр страны Ингрида Шимоните. «Переговоры о принятии Украины в НАТО должны начаться немедленно», — подчеркнула она, передает Business Insider. По ее словам, альянс находится в «моральном долгу» перед Украиной. Ранее главы девяти стран НАТО выступили за скорейшее принятие Украины в ряды альянса. Подписи под документом поставили президенты Чехии, Эстонии, Латвии, Литвы, Северной Македонии, Черногории, Польши, Румынии и Словакии. Они также призвали увеличить военную помощь Киеву.