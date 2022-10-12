Последний раз мальчика видели 12 октября
В Верхнем Тагиле (Свердловская область) полиция совместно с поисково-спасательным отрядом «ЛизаАлерт» ищут пропавшего 11-летнего Илью Роднова. Об этом сообщают поисковики на официальном сайте «ЛизаАлерт».
«Приметы: рост 138 сантиметров, нормальное телосложение, светло русые волосы, серые глаза. В момент пропажи мальчик был одет серую куртку, темные брюки, белые кроссовки, на голове — темно-серая шапка», — сообщают поисковики.
Ребенок пропал 12 октября, с собой у него серый рюкзак. Если вы видели Илью или знаете, где он находится, то сообщите по телефону +7 (963) 051-16-56.
Последний раз Илью видели 12 октября
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