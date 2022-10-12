В свердловском городе пропал 11-летний ребенок. Фото

В Верхнем Тагиле потерялся 11-летний мальчик

13 октября 2022 в 01:34 Размер текста - 17 +

Последний раз мальчика видели 12 октября Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Верхнем Тагиле (Свердловская область) полиция совместно с поисково-спасательным отрядом «ЛизаАлерт» ищут пропавшего 11-летнего Илью Роднова. Об этом сообщают поисковики на официальном сайте «ЛизаАлерт». «Приметы: рост 138 сантиметров, нормальное телосложение, светло русые волосы, серые глаза. В момент пропажи мальчик был одет серую куртку, темные брюки, белые кроссовки, на голове — темно-серая шапка», — сообщают поисковики. Ребенок пропал 12 октября, с собой у него серый рюкзак. Если вы видели Илью или знаете, где он находится, то сообщите по телефону +7 (963) 051-16-56. Последний раз Илью видели 12 октября Фото: официальный сайт «ЛизаАлерт»

В Верхнем Тагиле (Свердловская область) полиция совместно с поисково-спасательным отрядом «ЛизаАлерт» ищут пропавшего 11-летнего Илью Роднова. Об этом сообщают поисковики на официальном сайте «ЛизаАлерт». «Приметы: рост 138 сантиметров, нормальное телосложение, светло русые волосы, серые глаза. В момент пропажи мальчик был одет серую куртку, темные брюки, белые кроссовки, на голове — темно-серая шапка», — сообщают поисковики. Ребенок пропал 12 октября, с собой у него серый рюкзак. Если вы видели Илью или знаете, где он находится, то сообщите по телефону +7 (963) 051-16-56.