12 октября 2022

В свердловском городе пропал 11-летний ребенок. Фото

В Верхнем Тагиле потерялся 11-летний мальчик
© Служба новостей «URA.RU»
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Последний раз мальчика видели 12 октября Фото:

В Верхнем Тагиле (Свердловская область) полиция совместно с поисково-спасательным отрядом «ЛизаАлерт» ищут пропавшего 11-летнего Илью Роднова. Об этом сообщают поисковики на официальном сайте «ЛизаАлерт».

«Приметы: рост 138 сантиметров, нормальное телосложение, светло русые волосы, серые глаза. В момент пропажи мальчик был одет серую куртку, темные брюки, белые кроссовки, на голове — темно-серая шапка», — сообщают поисковики.

Ребенок пропал 12 октября, с собой у него серый рюкзак. Если вы видели Илью или знаете, где он находится, то сообщите по телефону +7 (963) 051-16-56.

Последний раз Илью видели 12 октября
Фото:

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В Верхнем Тагиле (Свердловская область) полиция совместно с поисково-спасательным отрядом «ЛизаАлерт» ищут пропавшего 11-летнего Илью Роднова. Об этом сообщают поисковики на официальном сайте «ЛизаАлерт». «Приметы: рост 138 сантиметров, нормальное телосложение, светло русые волосы, серые глаза. В момент пропажи мальчик был одет серую куртку, темные брюки, белые кроссовки, на голове — темно-серая шапка», — сообщают поисковики. Ребенок пропал 12 октября, с собой у него серый рюкзак. Если вы видели Илью или знаете, где он находится, то сообщите по телефону +7 (963) 051-16-56.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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