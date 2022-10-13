В ХМАО на выходных придет минусовая температура и снег

В ХМАО на выходных придет похолодание до -6 градусов, также синоптики предупреждают о тумане и мокром снеге. Средняя температура днем составит 4-11 градусов тепла. Соответствующий прогноз составили специалисты Гидрометцентра ХМАО.
«Ночью в отдельных районах туман. Ветер юго-восточный, южный 4-9 м/с. Температура ночью -1,+4 градуса, при прояснениях до -6 градусов, днем +6,+11 градусов. 16 октября переменная облачность. В большинстве районов небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер юго-восточный 2-7 м/с. Температура ночью -1,+4 градуса, днем +4,+9 градусов», — сказано в прогнозе Гидрометцентра.
По данным онлайн-сервисов Gismeteo и «Яндекс. Погода», в Ханты-Мансийске температура на выходных днем составит +8 градусов, ночью будет опускаться до +4,+5 градусов. В субботу ожидается небольшой дождь с ветром до 10 м/с.
В Сургуте ожидается пасмурная погода, средняя дневная температура до конца недели составит 7-8 градусов выше нуля. В воскресенье будет небольшой дождь с ветром 6-10 м/с.
В Нижневартовске также будет пасмурно, но без осадков. Температура днем составит 7 градусов выше нуля, ночью будет опускаться до минус 2-3 градусов. Ветер ожидается с порывами до 11 м/с.
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