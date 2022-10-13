Прокуратура займется свердловскими военкоматами, допустившими ошибки при мобилизации

14 октября 2022 в 15:58 Размер текста - 17 +

Ошибки, допущенные при мобилизации, будут исправлены по требованию прокуратуры Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Военная прокуратура направит в военные комиссариаты Свердловской области документы с требованием устранить ошибки, допущенные при частичной мобилизации. Об этом в разговоре с URA.RU сообщил свердловский депутат Госдумы РФ Максим Иванов, который также заявил о намерении направить собственное обращение. «Военная прокуратура планирует направить представления об устранении нарушений при мобилизации. Это (нарушения — прим. URA.RU) связанно с некачественной работой военкоматов и нарушениями, которые допускаются. Я буду направлять запрос по Свердловской области, чтобы не гнались за количеством, а преследовали качественные показатели, чтобы не призывались люди, которые стоят на учете у психиатра, болеют эпилепсией, СПИДом, аутизмом, или те, у кого есть бронь», — рассказал Иванов. Он отметил, что будет добиваться устранения формального подхода при призыве. При этом депутат подчеркнул, что ошибки военкоматов оперативно устраняются. По всем чрезвычайным происшествиям проводится тщательная проверка. Частичная мобилизация в России объявлена во время обращения президента Владимира Путина, который уточнял, что для участия в спецоперации будут мобилизованы в первую очередь те, кто имеет боевой опыт и военно-учетную специальность. ПО официальным данным, планируется мобилизовать 300 тысяч человек. Спецоперация РФ на Украине стартовала 24 февраля после усиления восьмилетних обстрелов армией ВСУ мирных жителей, сообщали власти РФ. Было решено провести денацификацию и демилитаризацию Украины.

Военная прокуратура направит в военные комиссариаты Свердловской области документы с требованием устранить ошибки, допущенные при частичной мобилизации. Об этом в разговоре с URA.RU сообщил свердловский депутат Госдумы РФ Максим Иванов, который также заявил о намерении направить собственное обращение. «Военная прокуратура планирует направить представления об устранении нарушений при мобилизации. Это (нарушения — прим. URA.RU) связанно с некачественной работой военкоматов и нарушениями, которые допускаются. Я буду направлять запрос по Свердловской области, чтобы не гнались за количеством, а преследовали качественные показатели, чтобы не призывались люди, которые стоят на учете у психиатра, болеют эпилепсией, СПИДом, аутизмом, или те, у кого есть бронь», — рассказал Иванов. Он отметил, что будет добиваться устранения формального подхода при призыве. При этом депутат подчеркнул, что ошибки военкоматов оперативно устраняются. По всем чрезвычайным происшествиям проводится тщательная проверка. Частичная мобилизация в России объявлена во время обращения президента Владимира Путина, который уточнял, что для участия в спецоперации будут мобилизованы в первую очередь те, кто имеет боевой опыт и военно-учетную специальность. ПО официальным данным, планируется мобилизовать 300 тысяч человек. Спецоперация РФ на Украине стартовала 24 февраля после усиления восьмилетних обстрелов армией ВСУ мирных жителей, сообщали власти РФ. Было решено провести денацификацию и демилитаризацию Украины.