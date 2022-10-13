13 октября 2022

В полиции Екатеринбурга назначен главный борец с коррупцией

Начальником отдела борьбы с коррупцией УМВД по Екатеринбургу назначен Владимир Зотов
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Брифинг УМВД антикоррупция Курган, мвд, погоны, подполковник, полиция
Владимир Зотов временно исполнял обязанности главы ОБЭиПК Фото:
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Перестановки в силовых ведомствах

Новым главой отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД по Екатеринбургу стал подполковник Владимир Зотов, ранее временно исполнявший обязанности главы отдела. Соответствующая информация размещена на сайте городской полиции.

«Начальник ОЭБиПК подполковник полиции Зотов Владимир Владимирович», — говорится на сайте. Ранее он значился временно исполняющим обязанности главы отдела.

Источник URA.RU в правоохранительных органах сообщил, что Зотов оказался расстроен назначением. «Владимир Владимирович ждал более интересные для себя варианты, в том числе в региональном главке, но был вынужден согласиться на свою должность в УМВД», — рассказал собеседник агентства.

В начале октября крупные кадровые перестановки в структуре МВД проходили и в других городах Свердловской области. В частности, в Качканаре новым начальником межмуниципального отдела МВД был назначен подполковник Константин Левин. Он участвовал в раскрытии дела каннибала из Новой Ляли, который потрошил своих жертв.

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Новым главой отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД по Екатеринбургу стал подполковник Владимир Зотов, ранее временно исполнявший обязанности главы отдела. Соответствующая информация размещена на сайте городской полиции. «Начальник ОЭБиПК подполковник полиции Зотов Владимир Владимирович», — говорится на сайте. Ранее он значился временно исполняющим обязанности главы отдела. Источник URA.RU в правоохранительных органах сообщил, что Зотов оказался расстроен назначением. «Владимир Владимирович ждал более интересные для себя варианты, в том числе в региональном главке, но был вынужден согласиться на свою должность в УМВД», — рассказал собеседник агентства. В начале октября крупные кадровые перестановки в структуре МВД проходили и в других городах Свердловской области. В частности, в Качканаре новым начальником межмуниципального отдела МВД был назначен подполковник Константин Левин. Он участвовал в раскрытии дела каннибала из Новой Ляли, который потрошил своих жертв.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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