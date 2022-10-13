В полиции Екатеринбурга назначен главный борец с коррупцией

Новым главой отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД по Екатеринбургу стал подполковник Владимир Зотов, ранее временно исполнявший обязанности главы отдела. Соответствующая информация размещена на сайте городской полиции.
«Начальник ОЭБиПК подполковник полиции Зотов Владимир Владимирович», — говорится на сайте. Ранее он значился временно исполняющим обязанности главы отдела.
Источник URA.RU в правоохранительных органах сообщил, что Зотов оказался расстроен назначением. «Владимир Владимирович ждал более интересные для себя варианты, в том числе в региональном главке, но был вынужден согласиться на свою должность в УМВД», — рассказал собеседник агентства.
В начале октября крупные кадровые перестановки в структуре МВД проходили и в других городах Свердловской области. В частности, в Качканаре новым начальником межмуниципального отдела МВД был назначен подполковник Константин Левин. Он участвовал в раскрытии дела каннибала из Новой Ляли, который потрошил своих жертв.
Все главные новости Екатеринбурга и Свердловской области мы публикуем в нашем telegram-канале, переходите по ссылке: https://t.me/EkatskoeChtivo
Новым главой отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД по Екатеринбургу стал подполковник Владимир Зотов, ранее временно исполнявший обязанности главы отдела. Соответствующая информация размещена на сайте городской полиции. «Начальник ОЭБиПК подполковник полиции Зотов Владимир Владимирович», — говорится на сайте. Ранее он значился временно исполняющим обязанности главы отдела. Источник URA.RU в правоохранительных органах сообщил, что Зотов оказался расстроен назначением. «Владимир Владимирович ждал более интересные для себя варианты, в том числе в региональном главке, но был вынужден согласиться на свою должность в УМВД», — рассказал собеседник агентства. В начале октября крупные кадровые перестановки в структуре МВД проходили и в других городах Свердловской области. В частности, в Качканаре новым начальником межмуниципального отдела МВД был назначен подполковник Константин Левин. Он участвовал в раскрытии дела каннибала из Новой Ляли, который потрошил своих жертв.