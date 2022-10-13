В полиции Екатеринбурга назначен главный борец с коррупцией

Начальником отдела борьбы с коррупцией УМВД по Екатеринбургу назначен Владимир Зотов

14 октября 2022 в 17:31 Размер текста - 17 +

Владимир Зотов временно исполнял обязанности главы ОБЭиПК Фото: Игорь Меркулов © URA.RU новость из сюжета Перестановки в силовых ведомствах Новым главой отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД по Екатеринбургу стал подполковник Владимир Зотов, ранее временно исполнявший обязанности главы отдела. Соответствующая информация размещена на сайте городской полиции. «Начальник ОЭБиПК подполковник полиции Зотов Владимир Владимирович», — говорится на сайте. Ранее он значился временно исполняющим обязанности главы отдела. Источник URA.RU в правоохранительных органах сообщил, что Зотов оказался расстроен назначением. «Владимир Владимирович ждал более интересные для себя варианты, в том числе в региональном главке, но был вынужден согласиться на свою должность в УМВД», — рассказал собеседник агентства. В начале октября крупные кадровые перестановки в структуре МВД проходили и в других городах Свердловской области. В частности, в Качканаре новым начальником межмуниципального отдела МВД был назначен подполковник Константин Левин. Он участвовал в раскрытии дела каннибала из Новой Ляли, который потрошил своих жертв.

Новым главой отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД по Екатеринбургу стал подполковник Владимир Зотов, ранее временно исполнявший обязанности главы отдела. Соответствующая информация размещена на сайте городской полиции. «Начальник ОЭБиПК подполковник полиции Зотов Владимир Владимирович», — говорится на сайте. Ранее он значился временно исполняющим обязанности главы отдела. Источник URA.RU в правоохранительных органах сообщил, что Зотов оказался расстроен назначением. «Владимир Владимирович ждал более интересные для себя варианты, в том числе в региональном главке, но был вынужден согласиться на свою должность в УМВД», — рассказал собеседник агентства. В начале октября крупные кадровые перестановки в структуре МВД проходили и в других городах Свердловской области. В частности, в Качканаре новым начальником межмуниципального отдела МВД был назначен подполковник Константин Левин. Он участвовал в раскрытии дела каннибала из Новой Ляли, который потрошил своих жертв.