02 октября 2022

В Свердловском городе сменили начальника полиции

Подполковник Константин Левин назначен начальником полиции в Качканаре
© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Сургут, мвд, погоны, подполковник полиции
Константин Левин сменил врио начальника Николая Кабаева Фото:
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Перестановки в силовых ведомствах

Новым начальником межмуниципального отдела МВД РФ в Качканаре (Свердловская область) стал подполковник Константин Левин, говорится на официальном сайте ГУ МВД по Свердловской области. Временно исполнял обязанности руководителя подполковник Николай Кабаев.

«[Начальником назначен] подполковник полиции Константин Евгеньевич Левин», — говорится на сайте ведомства. В прошлом он отличился раскрытием громкого убийства двух девочек, тела которых нашли в одной из рек Свердловской области.

По словам источника URA.RU в правоохранительных органах, Левин пошел на повышение для купирования накопившихся проблем с некомплектом в полиции города. Его карьера началась в ГИБДД, после чего он систематически получал повышения.

Ранее URA.RU сообщало о массовом увольнении руководителей из ГУ МВД России по Свердловской области. По словам источника, приняли решение уйти около 20-ти ключевых сотрудников из различных подразделений.

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Новым начальником межмуниципального отдела МВД РФ в Качканаре (Свердловская область) стал подполковник Константин Левин, говорится на официальном сайте ГУ МВД по Свердловской области. Временно исполнял обязанности руководителя подполковник Николай Кабаев. «[Начальником назначен] подполковник полиции Константин Евгеньевич Левин», — говорится на сайте ведомства. В прошлом он отличился раскрытием громкого убийства двух девочек, тела которых нашли в одной из рек Свердловской области. По словам источника URA.RU в правоохранительных органах, Левин пошел на повышение для купирования накопившихся проблем с некомплектом в полиции города. Его карьера началась в ГИБДД, после чего он систематически получал повышения. Ранее URA.RU сообщало о массовом увольнении руководителей из ГУ МВД России по Свердловской области. По словам источника, приняли решение уйти около 20-ти ключевых сотрудников из различных подразделений.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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