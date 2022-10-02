В Свердловском городе сменили начальника полиции

Новым начальником межмуниципального отдела МВД РФ в Качканаре (Свердловская область) стал подполковник Константин Левин, говорится на официальном сайте ГУ МВД по Свердловской области. Временно исполнял обязанности руководителя подполковник Николай Кабаев.
«[Начальником назначен] подполковник полиции Константин Евгеньевич Левин», — говорится на сайте ведомства. В прошлом он отличился раскрытием громкого убийства двух девочек, тела которых нашли в одной из рек Свердловской области.
По словам источника URA.RU в правоохранительных органах, Левин пошел на повышение для купирования накопившихся проблем с некомплектом в полиции города. Его карьера началась в ГИБДД, после чего он систематически получал повышения.
Ранее URA.RU сообщало о массовом увольнении руководителей из ГУ МВД России по Свердловской области. По словам источника, приняли решение уйти около 20-ти ключевых сотрудников из различных подразделений.
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