16 октября 2022

Минцифры доработало форму отсрочки от частичной мобилизации для IT-специалистов

Минцифры: при смене работы IT-специалист сможет повторно подать заявление на отсрочку от армии
© Служба новостей «URA.RU»
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В Минцифры сообщили о доработанной форме на «Госуслугах» Фото:

Теперь при смене работы IT-специалист сможет повторно подать заявление на отсрочку. Об этом сообщает Минцифры РФ.

«Мы доработали форму отсрочки от частичной мобилизации. Теперь при смене работодателя можно повторно отправить заявление на отсрочку на „Госуслугах“, где необходимо в том числе указать данные о новой компании», — написали в telegram-канале ведомства. При этом там отметили, что IT-компания должна быть аккредитована.

Ранее Минцифры опубликовало список IT-специалистов, которых не призовут в армию. Всего в перечень ведомства вошло 195 специальностей.

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Теперь при смене работы IT-специалист сможет повторно подать заявление на отсрочку. Об этом сообщает Минцифры РФ. «Мы доработали форму отсрочки от частичной мобилизации. Теперь при смене работодателя можно повторно отправить заявление на отсрочку на „Госуслугах“, где необходимо в том числе указать данные о новой компании», — написали в telegram-канале ведомства. При этом там отметили, что IT-компания должна быть аккредитована. Ранее Минцифры опубликовало список IT-специалистов, которых не призовут в армию. Всего в перечень ведомства вошло 195 специальностей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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