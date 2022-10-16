Минцифры доработало форму отсрочки от частичной мобилизации для IT-специалистов

В Минцифры сообщили о доработанной форме на «Госуслугах»
Теперь при смене работы IT-специалист сможет повторно подать заявление на отсрочку. Об этом сообщает Минцифры РФ.
«Мы доработали форму отсрочки от частичной мобилизации. Теперь при смене работодателя можно повторно отправить заявление на отсрочку на „Госуслугах“, где необходимо в том числе указать данные о новой компании», — написали в telegram-канале ведомства. При этом там отметили, что IT-компания должна быть аккредитована.
Ранее Минцифры опубликовало список IT-специалистов, которых не призовут в армию. Всего в перечень ведомства вошло 195 специальностей.
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