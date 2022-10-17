В Совбезе РФ заявили о «пятой колонне» среди ученых и деятелей культуры

Страны Запада организовали в России «пятую колонну» с целью разложения российского общества. С таким заявлением выступил замсекретаря Совета безопасности РФ Олег Храмов, ссылаясь на имеющуюся в распоряжении Совбеза информацию.
«Целенаправленное влияние организуется и осуществляется различными способами, в том числе через формируемую [Западом] „пятую колонну“, с привлечением известных оппозиционно настроенных бизнесменов, артистов, блогеров, политиков и различных легко управляемых „меньшинств“», — поделился Храмов в интервью «Российской газете». Он также отметил, что «западные стратеги» организуют последовательное воздействие на органы государственной власти, деятелей культуры и искусства, а также представителей СМИ.
Замсекретаря Совбеза РФ добавил, что некоторые артисты не хотят «учитывать запросы подавляющего большинства населения», которое требует «соответствия творческих дерзаний духовно-нравственным устоям», сообщает MK.ru. Он отметил, что такие меры Запада не могут оставаться без ответа, передает RT.
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Страны Запада организовали в России «пятую колонну» с целью разложения российского общества. С таким заявлением выступил замсекретаря Совета безопасности РФ Олег Храмов, ссылаясь на имеющуюся в распоряжении Совбеза информацию. «Целенаправленное влияние организуется и осуществляется различными способами, в том числе через формируемую [Западом] „пятую колонну“, с привлечением известных оппозиционно настроенных бизнесменов, артистов, блогеров, политиков и различных легко управляемых „меньшинств“», — поделился Храмов в интервью «Российской газете». Он также отметил, что «западные стратеги» организуют последовательное воздействие на органы государственной власти, деятелей культуры и искусства, а также представителей СМИ. Замсекретаря Совбеза РФ добавил, что некоторые артисты не хотят «учитывать запросы подавляющего большинства населения», которое требует «соответствия творческих дерзаний духовно-нравственным устоям», сообщает MK.ru. Он отметил, что такие меры Запада не могут оставаться без ответа, передает RT.