По словам Игоря, в последний раз он соприкасался с армией 20 лет назад, поэтому азы еще предстоит вспомнить Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

Житель Березовского Игорь (45 лет), попавший под частичную мобилизацию, основательно подготовился к отправке в зону спецоперации. Мужчина потратил около 70 тысяч рублей, в эту сумму вошел «счастливый» бронежилет, приобретенный на Avito (в Минобороны при этом подчеркивают, что сами выдают солдатам все необходимое снаряжение).

«На сборы у меня ушло около 70 тысяч рублей. [С собой беру] линзы, броник, разгрузка. [Где взял бронежилет?] На Avito купил за 20 тысяч. У парня, который оттуда [из Украины] пришел», — поделился Игорь. Утром 17 октября его отправили в Елань из военкомата по Ленинскому и Октябрьскому районам Екатеринбурга.

Мужчина имеет армейский опыт (старший лейтенант-артиллерист). В обычной жизни работает на «Водоканале». Повестка пришла Игорю еще в конце сентября, все это время он ждал вызова из военкомата.

Частичная мобилизация в России была объявлена президентом РФ Владимиром Путиным 21 сентября. В общей сложности призвать на военную службу планируется 300 тысяч резервистов (9,7 тысячи — от Свердловской области). Отправки мобилизованных из Екатеринбурга и многих других городов Свердловской области были приостановлены 30 сентября и несколько раз переносились. Возобновили их как раз 17-го.